Seit Monaten bedrängen Demonstranten einen evangelischen Pfarrer aus Langenau, angeblich wegen dessen proisraelischer Haltung. Die Polizei ermittelt, auch der Landesbischof schaltet sich ein.

Rüdiger Bäßler 14.10.2024 - 17:06 Uhr

Kurz vor 11 Uhr, die Glocken der Martinskirche läuten, es geht wieder los. Der Sonntagsgottesdienst ist fast vorüber, da eilen durch eine Tür in der seitlichen Kirchenmauer zwei Männer mit großflächigen tragbaren Transparenten und eine Frau mit Kamera, die alles filmt. Sie gehen vors Hauptportal. „Es ist Völkermord. Boycott Israeli“, steht zu lesen und „Gezielter Mord an Frauen, Kinder, Männer“. Die Kirchenbesucher gucken, manche spöttisch, manche genervt, unter ihnen die Konfirmandengruppe, die an der heutigen Predigt mitgeschrieben hat. „Das ist ganz schlimm“, sagt eine Besucherin. „Er steht da und pöbelt die Leute an. Ein Mensch bedrängt alle hier in der Kirchengemeinde.“