Seit Jahren ist es ein Problem, dass Antibiotika als wichtige Medikamente nicht mehr wirken, weil Krankheitskeime widerstandsfähig dagegen werden. Gelingt ein stärkeres Gegensteuern?

red/dpa 21.11.2024 - 12:08 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat einen sparsameren Einsatz von Antibiotika in Praxen und in der Landwirtschaft angemahnt, um ihre Wirksamkeit zu erhalten. Es gebe bereits Resistenzen gegen sehr viele Antibiotika und ihre Zahl nehme schneller zu, als neue Antibiotika entwickelt würden, sagte der SPD-Politiker am Rande eines Fachkongresses in Berlin.