Wegfall von IC-Halt „Schlichtweg inakzeptabel“ für Herrenberger OB
Die Entscheidung der Bahn, die Intercity-Halte in Herrenberg, Bondorf und Gäufelden zu streichen, kritisieren die betroffenen Bürgermeister scharf.
Die Entscheidung der Bahn, die Intercity-Halte in Herrenberg, Bondorf und Gäufelden zu streichen, kritisieren die betroffenen Bürgermeister scharf.
Mit deutlichen Worten wendet sich Oberbürgermeister Nico Reith (parteilos) gegen die Pläne der Deutschen Bahn, von Dezember an den IC-Halt in Herrenberg zu streichen. Die Entscheidung sei „schlichtweg inakzeptabel“ und kopple über 100 000 Menschen im Oberen Gäu faktisch vom Fernverkehr ab. Das schreibt Reith am Freitag in einem Offenen Brief an die DB-Konzernbevollmächtigte Clarissa Freundorfer.