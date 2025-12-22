Kurz vor Weihnachten und noch keinen Weihnachtsbaum? Auf dem Stuttgarter Karlsplatz kann man sich gratis bedienen – wenn man nicht wählerisch ist
22.12.2025 - 21:04 Uhr
Ja, ist Weihnachten denn schon vorbei? Den Eindruck kann man haben, wenn man am Montagnachmittag über den Karlsplatz mit dem finnischen Weihnachtsdorf geht. Zwischen Kastanien liegt ein großer Berg von Tannenbäumen; es sieht aus wie auf einem Weihnachtsbaum-Sammelplatz nach Neujahr. Dabei ist erst der 22. Dezember, Heiligabend steht noch vor der Tür.