Leonberg, Rutesheim, Friolzheim, Flacht oder Hemmingen: Zahlreiche Adventsmärkte luden ein zum Bummeln und Genießen. Rockiges gab es auch. Wir haben uns umgesehen.

Besinnlichkeit im kleinen Kreis im Kerzenschein? Die gab und gibt es sicher auch zum ersten Advent. Aber in und um Leonberg war zum Start in die Adventszeit auch jede Menge geboten für alle, die unter die Leute kommen und sich in geselliger Runde auf Weihnachten einstimmen lassen wollten. Nicht nur Weihnachtsmärkte und Glühweinduft lockten in die Kommunen. Ein kleiner Überblick über das reichhaltige Angebot vom Wochenende, wo das erste Kerzlein auf Adventskränzen angezündet wurde.

Glühmost beim Gebersheimer Adventsmärktle Das Bauernhausmuseum hat das Gebersheimer Adventsmärktle organisiert. Mit Vereinen und Organisationen wurde es am Samstag bei der Feuerwehr gemütlich. Der Posaunenchor spielte, der Nikolaus schaute vorbei, Kinder durften im Feuerwehrmagazin basteln. Das Backhausteam bot Brot, Hefezopf und Früchtebrot sowie Schmalz, Kräuterbutter und Hutzle. Erstmals wurde nebst klassischem Glühwein auch Glühmost aus heimischen Äpfeln eingeschenkt.

Schnee gab es zwar nicht beim Eltinger Winter, aber am Samstag zumindest winterliche Stimmung bei Schneider Getränke Paradies. Die Veranstalter boten Getränke, heißes vom Grill, Flammkuchen und „jede Menge Winter-Vibes“.

Die Evangelische Kirche Flacht und der örtliche CVJM baten derweil zum Adventsmarkt rund um die Kirche. Der Kirchplatz wurde zum Ort mit Lichtern, Düften und adventlicher Vorfreude. Der Schulchor der Grundschule trat auf, es gab neben Adventskränzen und Gestecken auch hausgemachte Marmeladen und manch andere kleine Geschenkidee. Dazu Punsch, Glühwein oder Kaffee, Waffeln, Rote Wurst oder Pinsa.

„Welcome Winter Party“ statt Weihnachtsmarkt oder Adventsmarkt

Warum draußen frieren, wenn heiße Beats nach drinnen locken: Der Surf Club Leonberg lud ein zur „Welcome Winter Party“ am Samstagabend. In der Steinturnhalle traten Rhythm & Jooze auf, eine Reggae-Ska-Punk-Coverband. Dann übernahmen The Rogues mit Rocksongs.

Zum Adventsmarkt unter dem Motto „Apfel, Nuss und Mandelkern“ kamen am Samstag die Besucher gern in die Ortsmitte von Warmbronn. Handgefertigte Geschenke, weihnachtliche Deko, Kunst im Atelier von Birgit Feil, dazu viel Kulinarisches. Weihnachtliche Lieder mit dem Posaunenchor und den Jungbläsern rundeten den Markt ab.

Heißes Angebot vom Grill: Der Rutesheimer Adventsmarkt Foto: Simon Granville

Der Rutesheimer Adventsmarkt hatte seine etwa 50 Stände in der Ortsmitte, am Neuen Marktplatz, der Rathauspassage, am Rathausplatz sowie beim Bürgerhaus verteilt. Von 11 bis 21 Uhr wurde es voll im Ort. Eine eigene Tasse sollten aus Umweltgründen alle mitbringen, gefüllt werden konnte sie an unzähligen Stationen. Auch Grills liefen auf Hochtouren und wärmten nebenbei mit loderndem Feuer.

Trotz Regen – Weihnachtsbasar in Friolzheim macht Freude

Ein paar Grad kühler, und es hätte schön geschneit. Doch so fiel kräftig Regen über die zahlreichen Stände beim Friolzheimer Weihnachtsbasar am ersten Advent. Das hält den wahren Fan aber nicht ab: Mit dem Schirm als festem Begleiter oder Regenjacke zogen die Besucher vorbei an Angeboten zum Essen, Trinken und vielen Geschenkideen, ob Gesägtes aus Holz, Gebackenes oder Honig und Marmelade. Auch selbst gebackene Weihnachtsgutsle wurden angeboten. Neu bei der 36. Ausgabe des Basars: Er fand wegen laufender Bauarbeiten nicht auf dem Marktplatz statt, sondern in den Straßen um das Rathaus. Diese Notlösung kam indes gut an, das könne gern so bleiben, waren Stimmen zu hören. Nur das gewohnte Zügle drehte in diesem Jahr nicht seine Runden, es haperte an einem Aufstellort. Aber wer hätte bei Regen schon im Bähnle sitzen wollen. Der Nikolaus ist derweil wetterfest, er drehte zur Freude der kleinen Besucher seine Runden.

Scheunen-Weihnachtsmarkt in Hemmingen im Etterhof

Wohl dem, der eh weitgehend unter Dach agiert: Der Hemminger Scheunen-Weihnachtsmarkt fand am Sonntag in der bereits achten Ausgabe statt. Handwerk aus dem Erzgebirge, eine Krippe, warmes Stockbrot, viele Stände, eine weihnachtliche Ausstellung – der Etterhof bot ein breites Spektrum in heimeligem Ambiente.

Der Gewerbe- und Handelsverein Korntal-Münchingen wiederum veranstaltete, damit sich der Aufbau auch lohnt, am Samstag und am Sonntag den bereits 46. Münchinger Adventsmarkt. Marktstände und Geschäfte in der Marktstraße sowie auf dem Stiegelplatz luden ein zum Bummeln. Es drehte sich ein Kinderkarussell, der Nikolaus gab auch hier ein Gastspiel, die Älteren konnten ausgiebig stöbern, sich für Geschenkideen inspirieren lassen – oder auch gleich einkaufen.