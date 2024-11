Sternenzauber macht sich nicht nur in der Stuttgarter Innenstadt breit – auch in Möhrigen, Musberg und einigen anderen Orten auf den Fildern weht ein Hauch von Weihnachtsduft. Eine Übersicht, welcher Weihnachtsmarkt wo und wann stattfindet.

Sie sind klein aber fein, die Märkte in den Randgebieten der Stadt und auf den Fildern, mit viel Herzblut organisiert versprühen sie einen besonderen Charme und laden zum gemütlichen Beisammensein ein.

Sielmingen: Zum „Treff unterm Weihnachtsbaum“ lädt am 29. November, von 14 Uhr an, die Arbeitsgemeinschaft Sielminger Vereine und des Bundes der Selbstständigen auf dem Rathausplatz ein. Die Bewirtung werden der Musikverein und der Kindergarten Sonnenstrahl übernehmen. Neben den Klassikern gibt’s auch Adventskränze sowie eine Tombola. Von 16 Uhr an singen die Kindergartenkinder, von 18 Uhr an spielt der Musikverein.

Weihnachtsmärkte in Vaihingen, Musberg und Bonlanden

Vaihingen: Zum 45. Mal veranstaltet der Verbund Vaihinger Fachgeschäfte am 30. November von 11 bis 20 Uhr und am 1. Dezember von 11 bis 19 Uhr rund um das Rathaus den beliebten Markt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Angebote an rund 100 Ständen freuen, unter anderem selbsthergestelltes Käseweihnachtsgebäck und indische Gerichte.

Musberg: In Musberg wird am 30. November der Duft von Glühwein durch die Gassen ziehen. Die Dorfgemeinschaft Musberg lädt ab 11 Uhr zu ihrem 42. Weihnachtsmarkt rund um den Kirchplatz ein. Nach der Eröffnung des Weihnachtsfensters am „Säle“ durch den 1. Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft, Michael Burkhardt, und den Posaunenchor Leinfelden-Musberg bieten Vereine ein weihnachtliches Programm: Um 14 Uhr spielt der Musberger Musikverein, um 15 Uhr tritt der Kinderchor der Eichbergschule in der evangelischen Kirche auf und um 16 Uhr gibt es einen Beitrag des Swing Teams LE im Gemeindehaus. Den Abschluss macht die Tanzgruppe Hetty Hirschbach um 17 Uhr.

Bonlanden: Besinnliche Musik und leckere Speisen wie Waffeln stimmen am 30. November im evangelischen Gemeindehaus in Bonlanden auf die Adventszeit ein. Neben handgemachten Geschenken gibt es auch eine Bastelecke für Kinder beim „Adventsgestöber“. Der Markt beginnt um 14 und endet um 19 Uhr.

Weihnachtsmärkte in Möhringen, Plieningen, Echterdingen und Degerloch

Möhringen: Rund um die Martinskirche findet am 30. November der vom Bürgerverein Möhringen organisierte Weihnachtsmarkt statt. Alle Erlöse der 35 Buden werden an soziale Projekte gespendet. Um 11 Uhr eröffnet der Musikverein den Markt. Es folgt ein Auftritt des Posaunenchors des CVJM Möhringen um 13.30 Uhr und eine Darbietung des Kinderchors des Kick Möhringen um 15.15 Uhr. Gegen 16 Uhr sollte nach einer roten Zipfelmütze Ausschau gehalten werden, denn da schleicht der Nikolaus über den Christkindlesmarkt. Ab 18 Uhr können Besucher den Abend beim Weihnachtskonzert mit dem Liederkranz Möhringen in der Martinskirche ausklingen lassen.

Plieningen: Eine kleine Gruppe von Vereinen und Einrichtungen aus Plieningen hat für den 30. November erneut einen Adventsmarkt auf dem Mönchhof auf die Beine gestellt. Beginn ist um 12 Uhr.

Echterdingen: An den Adventswochenenden lädt die Werbegemeinschaft der Echterdinger Fachgeschäfte zum „Adventszauber“ vor dem Rathaus ein. Freitags jeweils von 17 bis 20 Uhr, samstags jeweils von 10 bis 16 Uhr, am 23. Dezember von 17 bis 20 Uhr.

Degerloch: Im Rahmen der Degerlocher Weihnachtswochen, die vom 1. bis zum 24. Dezember stattfinden, stellen der Gewerbe- und Handelsverein sowie das Bezirksrathaus ein buntes Angebot auf die Beine. Unter anderem lädt ein Adventskalender an den 24 Tagen zu (Rabatt)-Aktionen in den Geschäften um die Epplestraße ein. Am 7. Dezember wird von 10 bis 17 Uhr „Advent am Rathaus“ gefeiert. Nach der Eröffnung durch den Posaunenchor verkaufen Degerlocher Vereine weihnachtliche Kleinigkeiten und Leckereien. Auf der Marktplatzbühne gibt’s um 15 Uhr Weihnachtshits als akustische Pianoversion von „LYZA“ und von 16 bis 17.30 Uhr eine Mischung aus weihnachtlicher Pop- und Soulmusik von den Musikern Sir Waldo Weathers und Edward Wade.

Oberaichen: Ins Backhaus lädt die Bürgergemeinschaft Oberaichen am 2. Dezember ein. Der weihnachtliche Markt findet von 15 bis 19 Uhr statt.

Weihnachtsmärkte in Bernhausen, Birkach und Plattenhardt

Bernhausen: An den Ständen des Adventsmarktes am 7. Dezember rund um die Jakobuskirche in Filderstadt-Bernhausen laden auch in diesem Jahr selbst gemachte Weihnachtsartikel zum Stöbern, Staunen und Verschenken ein. Genähtes, Geschnitztes, Gedrucktes, Gefilztes, Gebackenes und vieles mehr gibt es beim „Weihnachtswunder“. Wem der Trubel zu viel wird, der kann sich auf den offenen Kirchturm flüchten, sich am Lagerfeuer wärmen. Außerdem lädt ein musikalisches Programm zum Mitsingen ein und für die Kleinen gibt es ein Kinderprogramm. Der Erlös wird an die Jugendarbeit in Filderstadt gespendet. Der Adventsmarkt beginnt um 11.30 Uhr und endet um 21 Uhr.

Birkach: Am 7. Dezember von 13 Uhr an lädt der Bürger- und Kulturverein Birkach zum Weihnachtsmarkt in der Alten Dorfstraße ein.

Plattenhardt: Rund 50 Stände wird es am 14. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus geben. Von 11 bis 19 Uhr lädt der Vereinsring Plattenhardt zum 35. Mal zu Leckereien wie Grillwürsten ein: An mehr als 50 Ständen gibt es Geschenkideen und Kulinarisches. Der Weihnachtsmann kommt um 14 Uhr zu Besuch. Ab 14.30 Uhr öffnet das Swing-Café des Liederkranzes im Bürgerhaus und lädt zu Kaffee und Kuchen ein. Ebenfalls um 14.30 Uhr sorgt das Jugendblasorchester Filderstadt für musikalische Weihnachtsstimmung. Im Bürgerhaus gibt es für Kinder ab drei Jahren ein Tischpuppenspiel (um 13, 14, 15 und 16 Uhr), aufgeführt vom Waldorfkindergarten Filderstadt. Um 15 Uhr veranstaltet die evangelische Kirche mit dem Liederkranz und dem Posaunenchor eine Adventsandacht.