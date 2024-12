Jens Rommel, der Generalbundesanwalt, sieht eine gestiegene Gefahr durch islamistisch motivierte Anschläge in der Weihnachtszeit. Das ist der Lagebericht der Behörde.

Generalbundesanwalt Jens Rommel warnt vor einer erhöhten Gefahr durch islamistische Anschläge in Deutschland. Das Thema sei auch in der „friedlichen Stimmung“ der Adventszeit hochaktuell, sagte Rommel beim 19. Karlsruher Verfassungsdialog der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit am Mittwochabend. Er erinnerte an den islamistischen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz vor knapp acht Jahren, bei dem zwölf Menschen starben und mehr als 60 verletzt wurden.