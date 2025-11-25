Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist schön, aber auch oft ziemlich voll. Zwischen Zazenhausen und Möhringen gibt es viele kleine Adventsmärkte, die auch Lust auf Weihnachten machen.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist alles andere als ein Geheimtipp. Aus der Schweiz oder Frankreich kommen im Advent Reisebusse voll Touristen in die Landeshauptstadt. Einheimischen wird es dann zwischen Markt- und Schillerplatz schnell zu voll. Gut, dass es Glühwein, Krautschupfnudeln und Kunsthandwerk auch eines kleiner gibt. Wir stellen neun heimelige Weihnachtsmärkte in Stuttgart vor – klein, aber fein. Und meist nur einen, maximal zwei Tage lang. Also dick im Kalender markieren, sonst ist’s schon wieder vorbei.

Von drauß, vom Walde...: Stuttgarter Waldweihnacht am Haus der Waldes Schon jetzt ein Klassiker: Zum zwölften Mal wird es im und rund um das Haus des Waldes in Degerloch so richtig schön weihnachtlich. Im Schein von Lichtern und Feuerschalen kann man am 5. und 6. Dezember durch den Winterwald bummeln, weihnachtliche Leckereien probieren oder bei dem kleinen Handwerkermarkt nachhaltige Produkte aus der Region erstehen. Im Märchen- und Geschichtenzelt werden Weihnachtsgeschichten aus aller Welt erzählt, in der Waldwerkstatt können Kinder Geschenke für Oma, Opa oder Tante basteln oder in der Weihnachtsbäckerei Plätzchen backen. Und wenn dann „Oh, du Fröhliche“ erklingt, kann man ja kaum anders als mitzusummen.

Wann? Freitag, 5. Dezember, zwischen 15 und 19 Uhr, und Samstag, 6. Dezember, 11 bis 19 Uhr

Wo? Haus des Waldes, Königsträßle 74, Stuttgart-Degerloch

Adventszauber im Heusteigviertel: Weihnachtsmarkt auf dem Mozartplatz

Wer am dritten Advent noch nicht alle Geschenke beieinander hat, dürfte langsam nervös werden. Familiäres Xmas-Shopping geht auf dem Mini-Weihnachtsmarkt auf dem Mozartplatz. Zwischen 13 und 19 Uhr verkaufen Kreative aus dem Heusteigviertel Genähtes, Gestricktes oder Gebasteltes. Das Kinder- und Familienzentrum Wilde Hilde backt Waffeln, Kinder können Lebkuchen verzieren oder an der Feuertonne Stockbrot grillen. Musik kommt vom Trio Bergkamel.

Wann? Sonntag, 14. Dezember, 13 bis 19 Uhr

Wo? Mozartplatz, Stuttgart-Süd

Degerloch in Weihnachtsstimmung: Christbaumloben und Advent am Rathaus

Bis vor ein paar Jahren wusste man bei uns gar nicht, was das ist – Christbaumloben. Jetzt ist es auch hier zum vorweihnachtlichen Event geworden. Am 5. Dezember kann man am Degerlocher Marktplatz ab 17.30 Uhr den Baum vor dem Bezirksrathaus mit Komplimenten umschmeicheln, ab 20 Uhr steigt eine Christmas-Party mit DJ. Am Nikolaustag gibt es Advent am Rathaus – mit Glühwein, Kreativmarkt und einem abendlichen Weihnachtskonzert des International Choir of Stuttgart in der Michaelskirche.

Wann? Freitag, 5. Dezember, 17.30 bis 22.30 Uhr, und Samstag, 6. Dezember, 10 bis 19 Uhr

Wo? Bezirksrathaus Degerloch, Große Falterstraße 2, Stuttgart-Degerloch

Mit Nikolaus: Christkindlesmarkt in Möhringen

Zum 48. Mal steigt rund um die Möhringer Martinskirche der Christkindlesmarkt. An 41 Ständen zwischen „Filderdom“ und Bezirksrathaus gibt es am Samstag vor dem ersten Advent viel Handgemachtes, Bratwurst, Waffeln oder Glühwein zu kaufen. In diesem Jahr kann man auch Selfies mit den Ponys der Jugendfarm machen. Der gesamte Erlös kommt sozialen Projekten zugute. Das vielgeliebte Highlight: Wenn der Nikolaus mit seiner Glocke läutet, gibt’s kleine Päckchen für die Kinder.

Wann? Samstag, 29. November, 11 bis 18 Uhr

Wo? Martinskirche, Oberdorfplatz 14, Stuttgart-Möhringen

In historischen Gassen: Niklasmarkt in Bad Cannstatt

Schon fast 50 Jahre lang gibt es den Cannstatter Niklasmarkt in der historischen Altstadt. In der Marktstraße weihnachtet es am 6. Dezember sehr. Zwischen Stadtkirche und Wilhelmsplatz gibt es viele Stände, an denen man Selbstgemachtes wie Gutsle oder Christbaumdeko kaufen kann. Der schönste Stand wird sogar prämiert. Ein Posaunenchor sorgt für vorweihnachtliche Stimmung. Der Niklasmarkt ist eine Institution, kaum ein Cannstatter lässt ihn sich entgehen. Und wenn man Glück hat, schaut sogar ein Nikolaus vorbei?

Wann? Samstag, 6. Dezember, 9 bis 18 Uhr

Wo? Marktstraße, Stuttgart Bad Cannstatt

Wangen weihnachtet: Hobby-Künstler-Weihnachtsmarkt

Selbstgemachte Marmelade, Mistelzweige, und jede Menge Gestricktes und Gehäkeltes – wer vom Wangener Hobby-Künstler-Weihnachtsmarkt ohne Geschenk heimgeht, ist selber schuld. Gleich zwei Mal kommt am ersten Adventssamstag der Nikolaus zur Wangener Begegnungsstätte. In der Holzwerkstatt können Kinder selber basteln, ein Kasperletheater macht den Kleinen Freude, die Größeren verewigen sich in einer Fotobox. Und wer noch keinen Adventskranz hat, kann sich in Wangen noch auf den letzten Drücker einen besorgen.

Wann? Samstag, 29. November, 10 bis 19.30 Uhr

Wo? Treff 347 (Wangener Begegnungsstätte), Ulmer Straße 347, Stuttgart-Wangen

Mit spektakulärer Feuershow: Botnang leuchtet

Seifen, Kräuteröle, warme Socken – rund um den Kuckucksbrunnen in Botnang verkaufen Kreative am Samstag vor dem ersten Advent schöne Kleinigkeiten, die man am 24. Dezember unter den Christbaum legen kann. Botnang leuchtet gibt es nun schon seit einigen Jahren. Besonders stimmungsvoll ist die Feuershow am Abend, mit der der weihnachtliche Kreativmarkt zu Ende geht.

Wann? Samstag, 29. November, 11 bis 19 Uhr

Wo? Kuckucksbrunnen, Griegstraße, Stuttgart-Botnang

Musikalisch: Weihnachtlicher Garagenflohmarkt in Muckensturm

Das Viertel Muckensturm in Bad Cannstatt feiert diesen ersten Advent zum ersten Mal mit einem weihnachtlichen Nachbarschaftsfest. Die Anwohner öffnen ihre Garagen für einen Flohmarkt, es gibt süße Überraschungen, gemeinsam mit der Sopranistin und Bachpreisträgerin Marie Friederike Schöder werden Weihnachtslieder gesungen.

Wann? Sonntag, 30. November, 11 bis 16 Uhr

Wo? Wohnviertel Muckensturm, Einsteins- und Ferdinand-Hanauer-Straße, Stuttgart-Bad Cannstatt

Klein und hübsch: Weihnachtsmarkt rund um die Nazariuskirche

Weihnachten im hohen Norden – zumindest von Stuttgart: Auf dem Kirchvorplatz der Nazariuskirche in Stuttgart-Zazenhausen kann man am 29. November über den kleinen Weihnachtsmarkt bummeln. Es gibt Handwerk und Basteleien von Hobbykünstlern.

Wann? Samstag, 29. November, 11 bis 17 Uhr

Wo? Nazariuskirche, Kirchäckerstraße 12, Stuttgart-Zazenhausen﻿