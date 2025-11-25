Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist schön, aber auch oft ziemlich voll. Zwischen Zazenhausen und Möhringen gibt es viele kleine Adventsmärkte, die auch Lust auf Weihnachten machen.
25.11.2025 - 14:00 Uhr
Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist alles andere als ein Geheimtipp. Aus der Schweiz oder Frankreich kommen im Advent Reisebusse voll Touristen in die Landeshauptstadt. Einheimischen wird es dann zwischen Markt- und Schillerplatz schnell zu voll. Gut, dass es Glühwein, Krautschupfnudeln und Kunsthandwerk auch eines kleiner gibt. Wir stellen neun heimelige Weihnachtsmärkte in Stuttgart vor – klein, aber fein. Und meist nur einen, maximal zwei Tage lang. Also dick im Kalender markieren, sonst ist’s schon wieder vorbei.