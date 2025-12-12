Beim traditionellen Gsälz-Verkauf der Landfrauen gingen selbst gemachte Marmeladen in allen erdenklichen Sorten für die gute Sache über den Tresen.
Erdbeere, Himbeere oder doch lieber Brombeere? „Johannisbeere ist bei fast jedem Verkauf dabei, ich glaube, weil damit viele Kekse gebacken werden“, erklärt Tanja Maurer von den Landfrauen am Stand von Weihnachtsmann und Co., wo sie am Freitag gemeinsam mit ihren Kolleginnen selbst gemachtes „Gsälz“ – also Marmelade – verkauft. „Der Verkauf hieß immer schon schwäbisch Gsälz-Verkauf“, erklären die Frauen. Und dieses „immer“ dauert schon eine ganze Weile. Seit rund 20 Jahren verkaufen die Landfrauen selbst gemachte Marmelade von Frauen aus den Ortsvereinen am Stand von Weihnachtsmann und Co.. „Die Partnerschaft von Landfrauen und Weihnachtsmann und Co. passt einfach gut: Man kann hier am Stand Gutes tun, indem man sich selbst mit dem Gsälz was Gutes tut“, sagt Alfred Hess vom Weihnachtsmann und Co.-Vorstand.