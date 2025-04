Beim Stuttgarter Weihnachtsmarkt wird es dieses Jahr keine lebenden Tiere mehr zu sehen geben. Eine Mehrheit des Gemeinderats hält dies nicht mehr für „zeitgemäß“.

Frank Rothfuß 05.04.2025 - 07:00 Uhr

Die Frage aller Fragen ließ sich nicht klären. Was will der Besucher auf dem Weihnachtsmarkt? Marcus Christen, bei der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart für den Weihnachtsmarkt zuständig, dass sie die Esel, Schafe und Lämmer in der Krippe in der Sporerstraße lieben, und auch genau deswegen auf den Weihnachtsmarkt kommen. Stadtrat Dennis Landgraf hingegen hört von Besuchern, sie hielten dies für Tierquälerei. „Aber dies liegt ja vielleicht an mir“, merkt er dann selbst.