Zwischen Weil im Schönbuch und Dettenhausen droht ein 100 Meter langer Straßenabschnitt abzurutschen. Jetzt hat das Landratsamt mitgeteilt, wann die Bauarbeiten starten.
26.02.2026 - 18:51 Uhr
Die Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße 1062 zwischen Weil im Schönbuch und Dettenhausen beginnen am Dienstag, 3. März. Das berichtet das Landratsamt Böblingen in einer Mitteilung. Der rund 1700 Meter lange Abschnitt zwischen dem Weiler Ortsausgang und der Kreisgrenze in Richtung Dettenhausen (Kreis Tübingen) wird bis voraussichtlich August voll gesperrt.