Zwischen Weil im Schönbuch und Dettenhausen droht ein 100 Meter langer Straßenabschnitt abzurutschen. Jetzt hat das Landratsamt mitgeteilt, wann die Bauarbeiten starten.

Die Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße 1062 zwischen Weil im Schönbuch und Dettenhausen beginnen am Dienstag, 3. März. Das berichtet das Landratsamt Böblingen in einer Mitteilung. Der rund 1700 Meter lange Abschnitt zwischen dem Weiler Ortsausgang und der Kreisgrenze in Richtung Dettenhausen (Kreis Tübingen) wird bis voraussichtlich August voll gesperrt.

Grund für die Baumaßnahme sei der schlechte Zustand der Fahrbahn auf der gesamten Strecke sowie umfassendere Schäden auf einem etwa 100 Meter langen Abschnitt. Die Stabilität der Straße könne im dortigen Hangbereich aufgrund des instabilen Erdreiches nicht mehr gewährleistet werden, heißt es darin. Untersuchungen hätten gezeigt, dass Wasser in den Untergrund eingedrungen sei und diesen aufweiche. Dies habe bereits zu tiefen Rissen, Setzungen und einem Versatz in der Fahrbahn geführt.

Die Baumaßnahme kostet 1,6 Millionen Euro

Um die Straße dauerhaft zu sichern, soll im kritischen Bereich der gesamte Unterbau erneuert werden. Der instabile Boden werde ausgetauscht und eine leistungsfähige Drainage eingebaut, die den Hang zukünftig trocken und stabil halten soll, so das Landratsamt. Auf der restlichen Strecke würden lediglich die oberen Asphaltschichten erneuert, um die Straße für die Belastungen der kommenden Jahrzehnte zu wappnen.

Zuletzt waren Auswirkungen der Baustelle auf den Schienenersatzverkehr der Schönbuchbahn befürchtet worden. Foto: Julia Theermann

Die Bauarbeiten kosten rund 1,6 Millionen Euro und werden von der Firma Eurovia durchgeführt. Dazu sei eine Vollsperrung nötig. Eine Umleitung über die B 464 und die Landesstraße 1208 werde ausgeschildert.

Im Vorfeld waren Einschränkungen des Schienenersatzverkehrs der Schönbuchbahn befürchtet worden, der die Baustelle hätte passieren müssen. Seit Montag fahren die Züge allerdings wieder.