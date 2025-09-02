Regina Wendel aus Eltingen wird 1722 vorgeworfen, sie habe erzählt, an nächtlichen Kutschfahrten und Gelagen teilgenommen zu haben.
Mit mehreren Frauen sei sie Mittwochnachts Kutsche gefahren, danach wurde getanzt, Kraut und Fleisch gegessen und aus goldenen Bechern Wein getrunken und ihr „Ehni“, also ihr Großvater, sei der Teufel. Dies erzählt zu haben, wird im Sommer 1722 der achtjährigen Regina Wendel aus Eltingen vorgeworfen. Das ist vor 300 Jahren eine gefährliche Anschuldigung gewesen, in einer Zeit, in der landauf und landab die Verfolgung von Hexen gang und gäbe war. Angesichts dieser Beschuldigungen wurde von Leonberg aus eine höchst offizielle Untersuchung eingeleitet.