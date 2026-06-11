Das Weingut Lampe gehört sicher zu den eher unbekannten im Land. Es scheint fast schon aus der Zeit gefallen zu sein – und trotzt vielen Trends.

Bei meinen Weinproben, die ich gelegentlich halte, erinnere ich gerne an die Achtzigerjahre, als die Württemberger Weinwelt noch in Ordnung war. Als trinkfreudige Schwaben den Wengertern die Keller leer getrunken haben, als Trollinger noch der Verkaufsschlager war, als das Wort Primitivo noch eindeutig abschätzig war. In dieser guten Zeit hat Michael Lampe in Heilbronn das Weingut seiner Eltern übernommen, vor 42 Jahren, „vielleicht sind es auch schon 43“, sagt der 61-Jährige. Fakt ist: Er macht den Job schon lange – und hat den gesamten Wandel im Weinbau miterlebt.

Iveta und Michael Lampe präsentieren die Auszeichnungen für ihren Wein. Foto: Lampe Trotzdem fühlt es sich an, als wäre in seinem Weingut die Zeit stehen geblieben. Was Unsinn ist, denn Michael Lampe kämpft auch mit all den Widrigkeiten, die die Neuzeit mit sich bringt. Seine Töchter haben deshalb abgewunken, einen Betriebsnachfolger wird es wohl nicht geben. Aussiedeln wurde von der Kommune zwar erlaubt, eine Wirtschaft dazu jedoch nicht. Ohne Lokal ist Wirtschaftlichkeit aber inzwischen kaum zu erreichen. Ein Aspekt aus alten Zeiten kam ihm immerhin zu Pass: Er darf zwei Drittel seiner Trauben bei der Genossenschaft abliefern, ein Drittel selbst vermarkten. Von seinen fünf Hektar braucht er für seine eigenen Weine inzwischen nur noch ein Hektar, die Flaschen verkauft er zu 98 Prozent an seine Privatkunden. Aber die werden weniger, die Trinkgewohnheiten der jungen Menschen haben sich stark verändert.

Unsere Empfehlung für Sie Nach dem Tod von Andi Knauß Traurig und beeindruckend: Witwe übernimmt Erbe des Ausnahmewinzers Nach dem frühen Tod von Andi Knauß hat seine Witwe Manuela das Strümpfelbacher Weingut übernommen. Dieses Frühjahr füllte sie seinen letzten Jahrgang ab.

Wie lange machen wir das noch?, fragen seine Töchter manchmal. Michael Lampe fühlt sich mit 61 Jahren allerdings zu jung fürs Aufhören. Dass er Spaß an der Arbeit hat, zeigt er unter anderem mit seinen Etiketten, die ein Künstler entworfen hat: Zwei Strichmännlein sitzen sich am Tisch gegenüber, kommen über ihr Getränk ins Gespräch. Die Cuvée Lampenfieber passt gut dazu, denn sie vereint einen Hauch von Dornfelder (wegen der Farbe) mit Trollinger und Muskattrollinger. Der Wein hat eine schöne Frucht, einen schönen Trinkfluss, und weil wir modern sind: Am besten trinkt man den gekühlt bei einer Party im Freien zu schön Gegrilltem. Wie in den Achtzigern.

Das Urteil der Weinrunde

Holger Gayer Ein einfacher Rotwein ist das, schön trocken, leicht zu trinken, am besten durchaus etwas gekühlt, dann erfrischt er auch bei höheren Frühsommertemperaturen.

Kathrin Haasis Wer retro mag, ist beim Weingut Lampe genau richtig aufgehoben! Ein leichter, fruchtiger Rotwein ohne Allüren, von dem die Schwaben früher nicht genug bekommen konnten.

Der Wein

Lampenfieber, Cuvée Rot, 8 Euro, Weingut Lampe, Heilbronn, Telefon 071 31 / 17 39 71, www.weingut-lampe.de