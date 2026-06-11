Das Weingut Lampe gehört sicher zu den eher unbekannten im Land. Es scheint fast schon aus der Zeit gefallen zu sein – und trotzt vielen Trends.
11.06.2026 - 14:00 Uhr
Bei meinen Weinproben, die ich gelegentlich halte, erinnere ich gerne an die Achtzigerjahre, als die Württemberger Weinwelt noch in Ordnung war. Als trinkfreudige Schwaben den Wengertern die Keller leer getrunken haben, als Trollinger noch der Verkaufsschlager war, als das Wort Primitivo noch eindeutig abschätzig war. In dieser guten Zeit hat Michael Lampe in Heilbronn das Weingut seiner Eltern übernommen, vor 42 Jahren, „vielleicht sind es auch schon 43“, sagt der 61-Jährige. Fakt ist: Er macht den Job schon lange – und hat den gesamten Wandel im Weinbau miterlebt.