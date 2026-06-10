Weindorf im Bottwartal: „Kleines Geschwisterchen“ der Weinlaube in Steinheim

Während der Weinbau im Bottwartal zuhause ist, werden die großen Weinfeste anderswo gefeiert. Stichwort Ludwigsburger Weinlaube oder Stuttgarter Weindorf. In Steinheim macht man sich daher auf, eine adäquate Veranstaltung zu etablieren: das Steinheimer Weindorf. Am Freitag und Samstag, 12. und 13. Juni, ist es soweit.

Nun sind die Veranstalter, die Abteilung Fußball der TSG Steinheim, nicht größenwahnsinnig und wollen die Weinlaube in ihrem kompletten Ausmaß kopieren. Es geht um ein kleines, aber feines Weinfest. „Sozusagen das kleine Geschwisterchen der Weinlaube“, sagt Thorsten Geiger, Mitorganisator des Events. Mitten in der Weinregion sei Steinheim der perfekte Standort, um alle zusammenzubringen.

Weine aus der Region verkosten

„Die Idee zum Steinheimer Weindorf entstand aus dem Wunsch heraus, eine Plattform im Bottwartal zu schaffen, auf der regionale Weingüter gemeinsam ihre Weine präsentieren können“, heißt es seitens des fünfköpfigen Orga-Teams. „Besucher sollen die Möglichkeit erhalten, verschiedene Weine aus der Region in angenehmer Atmosphäre zu verkosten.“

Seit der Wiederauflage des Steinheimer Weindorfs nach Corona, ist das Fest auf dem Parkplatz-Gelände des Riedstadions immer etwas größer geworden. Inzwischen fühlen sich die Organisatoren bereit für einen noch etwas höheren Besucheransturm.

Die teilnehmenden Weingüter und Genossenschaften sind ein gelungener Mix aus regionalen Anbietern. Mit dabei sind die Weingüter Schütz, Graf Adelmann, Waldbüsser und Forsthof sowie die Marbacher Weingärtner und die Felsengartenkellerei.

Sie alle werden ihre Stände in einer Art Rondell beim Riedstadion aufbauen. In der Mitte sorgt ein Zelt für schattige Sitzgelegenheiten. Die Besucher können dann ganz gemütlich ihre Runde(n) drehen und von Weinmacher zu Weinmacher flanieren.

Aus den vergangenen Jahren weiß Thorsten Geiger, dass es dabei sehr locker und familiär zugeht. „Alles ist sehr offen und kommunikativ“, sagt er. Das gelte auch für den Austausch mit den Weingütern und Genossenschaften. Sie stehen gerne Rede und Antwort, was ihre Arbeit im Weinberg angeht, aber auch, welcher Wein nun für wen der richtige sein könnte. „Das hat schon einen kleinen Messecharakter“, so Geiger.

Von Maultaschenburger bis Pinsa

Neben den sechs Weingütern aus der Region gibt es beim Steinheimer Weindorf auch alkoholfreie Getränke sowie ein kulinarisches Angebot. Dafür sorgt die Abteilung Fußball der TSG. Angeboten werden unter anderem Maultaschenburger, Flammkuchen, Pinsa, Rote Wurst, Pommes sowie Käsewürfel.

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr durch den Musikverein Steinheim statt. Im Anschluss sorgt ein DJ für die musikalische Unterhaltung. Am Samstag, 13. Juni, wird zusätzlich ein Kinderschminken für die kleinen Gäste angeboten, begleitet von einem weiteren DJ-Programm. Beginn am Samstag ist um 17 Uhr. Veranstaltungsort ist der Parkplatz am Riedstadion in Steinheim gegenüber dem Freibad Wellarium.