Weindorf im Bottwartal „Kleines Geschwisterchen“ der Weinlaube in Steinheim
Die Fußballabteilung der TSG Steinheim schafft ein Weindorf. Am Riedstadion kommen regionale Weingüter zusammen, um ihre Erzeugnisse in familiärer Atmosphäre vorzustellen.
Die Fußballabteilung der TSG Steinheim schafft ein Weindorf. Am Riedstadion kommen regionale Weingüter zusammen, um ihre Erzeugnisse in familiärer Atmosphäre vorzustellen.
Während der Weinbau im Bottwartal zuhause ist, werden die großen Weinfeste anderswo gefeiert. Stichwort Ludwigsburger Weinlaube oder Stuttgarter Weindorf. In Steinheim macht man sich daher auf, eine adäquate Veranstaltung zu etablieren: das Steinheimer Weindorf. Am Freitag und Samstag, 12. und 13. Juni, ist es soweit.