Weinmeisterschaft Von Lachsfarben bis leuchtend Rot: So sehen Sieger aus
Mit der Edition Rosé hat die sechste Saison der Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung begonnen. Zwischen Bekenntnissen zur Heimat gibt es viel Spaß im Glas.
Mit der Edition Rosé hat die sechste Saison der Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung begonnen. Zwischen Bekenntnissen zur Heimat gibt es viel Spaß im Glas.
Das Auge trinkt mit. Für keine Weinart gilt dies so sehr wie für den Rosé, dessen Farbspektrum vom hellem Lachston bis hin zum leuchtenden Ziegelsteinrot reichen kann. So auch in der Endrunde der Württemberger Weinmeisterschaft Edition Rosé, mit dem die sechste Saison des Publikumspreises von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten gestartet ist. Mehr als vierzig Kandidaten wurden von den Weinbaubetrieben eingereicht, und wie immer haben unsere Weinkolumnisten mit dem Direktor der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg, Dieter Blankenhorn, in einer Blindprobe die sechs Weine für die Endrunde herausgeschmeckt.