Mitten in Ludwigsburg Café, Künstler, DJ – Arsenalplatz wird mit buntem Programm eröffnet

An zwei Tagen, am 6. und 7. Juni, wird der Arsenalplatz in Ludwigsburg feierlich mit einem Rahmenprogramm eröffnet. Der Platz soll aber auch darüber hinaus regelmäßig bespielt werden.