Weissenhof-Anwohner in Sorge: Zur Bauaustellung 2027 in Stuttgart Blick ins Schlafzimmer?

Die Landeshauptstadt schmückt sich 2027 mit der Internationalen Bauaustellung (IBA). Auf dem Killesberg lässt die Kommune dazu Am Weissenhof 1/1 für rund 20 Millionen Euro ein neues Besucher- und Informationszentrum samt Café auf 1300 Quadratmetern hochziehen. Das neue Weissenhof-Forum aus Recyclingbeton, Holz und Lehm nach den Plänen der Berliner Architekten Barkow Leibinger soll zum Jahresende fertig sein. Von dort aus sind es bei der IBA 2027 nur ein paar Schritte zum Beispiel zur Brenzkirche, die eben ihr 1938 in der Nazi-Zeit aufgesetztes Satteldach verliert, und zur 1927 eröffneten Werkbund-Siedlung mit den weltbekannten Corbusier-Häusern.

2019 hatte die stadteigene Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) die Siedlung vom Bund übernommen. Kostengünstiges, funktionales, normiertes Bauen ist auch ihr Thema. 86 Wohnungen hat die SWSG in der Weissenhof- und angrenzenden Beamtensiedlung vermietet. Hier kann zu fairen Preisen im Denkmal in ruhiger Lage gewohnt werden. Mit der Ruhe, die bisher vor allem am Wochenende durch Besucher des Weissenhofmuseums in der Rathenaustraße 1 unterbrochen wird, könnte es im nächsten Jahr allerdings vorbei sein. Das zumindest befürchten die SWSG-Mieter.

IBA für Bewohner kein Herzensthema

Bei der gut besuchten Bürgerversammlung für den Bezirk Nord in der Sparkassenakademie war die IBA 2027 für die Bewohner nicht unbedingt ein Herzensthema. Man schaue „mit Sorge“ auf die prognostizierten 250.000 Besucher, „die auf uns zukommen“, sagte Thomas Stefan als Mitglied des Beirats der SWSG-Mietervertreter. Schon heute kennen die Architekturbegeisterten offenbar keine Hemmungen. „Die Besucher gehen auf die Grundstücke und fotografieren dort“, so der Mietervertreter. Mit Handysticks ließe sich jede Ecke ablichten, über die Mauer auf jede Terrasse und in jedes Zimmer schauen, privaten Raum gebe es dann praktisch keinen mehr. Mit großer Skepsis sehen die Anwohner außerdem den am neuen Besucherzentrum geplanten Einbahnverkehr. Die neue Verkehrsregelung werde die Lage am Weissenhof „nochmals zuspitzen“. Die Frage sei, ob die Bewohner angesichts dieser Aussichten mit einer Mietminderung rechnen könnten, so Stefan.

Die bei der Bürgerversammlung fast vollständig besetzte Bürgermeisterbank versuchte, die Bedenken zu zerstreuen. Zunächst sei man grundsätzliche sehr froh, die Weissenhofsiedlung als Teil des Weltkulturerbes in Stuttgart zu haben, so Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne). Jedem Bewohner müsse beim Einzug „bewusst sein, dass er in eine Siedlung komme, die beachtet und besucht wird“, und natürlich hoffe man als Stadt, dass möglichst viele Besucher zur Internationalen Bauausstellung finden. Die IBA sei eine „Ausnahme auf Zeit“, so Pätzold, und habe dazu geführt, dass die SWSG mit Zuschüssen verschiedener Stiftungen die Wohnhäuser sanieren konnte. Man werde „nicht verhindern können, dass die Besucher die Siedlung fotografieren“, sagte der Bürgermeister. Beim Thema Mietminderung hielt sich Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU), der auch SWSG-Aufsichtsratsvorsitzender ist, zurück. Die SWSG hat ein riesiges Neubau- und Sanierungsprogramm zu bewältigen, dafür hat die Stadt das SWSG-Eigenkapital um 200 Millionen Euro aufgestockt.

Zwar plane man mit einigen großen Veranstaltungen, so Gabriele König, die Geschäftsführerin der IBA GmbH, mehr als jeweils 200 Leute erwarte man dabei aber nicht im Besucherzentrum. Busfahrten durch die Siedlung seien nicht geplant. Womöglich soll es nun für die Besucher einen Hinweis mit der Bitte um Rücksichtnahme geben.