Das A-ROSA Ifen Hotel ist das Base Camp für schönste Wintererlebnisse mit Pistengenuss, exzellenter Kulinarik und alpinem Lifestyle.

Im Winter ist das Kleinwalsertal ein Eldorado für Wintersportler: Pistengenuss pur gibt es beim Skifahren und Snowboarden und Freunde des Pulverschnees kommen bei abwechslungsreichen Skitouren und beim Freeriden ins Schwärmen. Auch beim Langlaufen, Schneeschuh- und Winterwandern oder beim Rodeln erlebt man die verschneite, winterliche Bergwelt.

Winterliches Vergnügen für Hotelgäste Nur 80 Meter vom A-ROSA Ifen Hotel entfernt beginnt das grenzenlose Skivergnügen im Zwei-Länder-Skigebiet Oberstdorf/Kleinwalsertal. 130 perfekt präparierte Pistenkilometer bieten Schneevergnügen für alle Leistungsstufen mit verschiedenen abwechslungsreichen Familienabfahrten, anspruchsvollen schwarzen Pisten und zahlreichen Tiefschneehängen. Außerdem sorgt die Crystal Family (drei Snow Funparks) für Action und Fun am Berg. Besondere Highlights sind darüber hinaus die wöchentlichen Nachtskifahrten bei Flutlicht. Gäste erleben den Berg bei Nacht und staunen über die einmalige Aussicht auf das beleuchtete Tal.

Skisport-Equipment kann direkt am Hotel ausgeliehen werden, beheizte Skistiefelkonsolen sorgen im hoteleigenen Skiraum für ein wohliges Gefühl beim Start in den Skitag. Praktischerweise kann der Skipass im Hotel direkt auf den Gästepass aufgebucht werden. Und der Walserbus, der direkt am Hotelgelände hält, ist für Gäste des Ifen Hotels kostenfrei zu nutzen.

Neben den bestens präparierten Pisten locken ebenfalls traumhafte Winterwanderwege, verschiedene Rodelbahnen und idyllische Langlaufloipen – zudem begeistern die mystischen Eisformationen der Breitachklamm mit ihrer Magie.

Kulinarische Erlebniswelten

Das Ifen Hotel gilt als Top-Gourmet-Adresse – und das weit über die Grenzen des Kleinwalsertals hinaus. Seit der Wiedereröffnung des Hauses 2010 verantwortet Sascha Kemmerer hier die kulinarischen Erlebnisse des Gourmetrestaurants „Kilian Stuba“, des Walser Spezialitätenrestaurant „Carnozet“ sowie des Restaurants „Theo‘s“. Seit 2012 schmückt die Sterneauszeichnung des Guide Michelin ungebrochen die Gourmetküche von Kemmerer und seinem Team, die eng mit der Region verbunden und zugleich von internationalen Einflüssen geprägt ist. Höchste Produktqualität sowie filigrane, kreative Modernität treffen auf elegante Klassik und schärfen seine ganz eigene Stilistik.

Wellness und pure Entspannung im SPA-ROSA

Zu einem Urlaub im Kleinwalsertal gehören Aktivität und Entspannung gleichermaßen. Die Höhenluft wirkt stresslösend, während man im SPA-ROSA des Ifen Hotels die inneren Akkus mühelos wieder auflädt. Bahnen ziehen im Innenpool, tief durchatmen in der klaren Bergluft und die Kraft der Natur spüren – Entspannung auf höchstem Niveau. Hüttensauna, Bergblicksauna, Sanarium, Salz-Lounge und Alpenkräuter-Dampfbad sorgen für wohlige Wärme. Vom Panorama-Außenwhirlpool schweift der Blick über die Berge, bevor traditionelle Walser Steinmassagen oder Allgäuer Detox-Molkepackungen folgen. Im 25-Meter-Outdoor-Infinity-Pool taucht man vor imposanter Bergkulisse ab. Auf Stelzen gebaut, erhebt sich der Pool über dem Hotelgarten und bildet einen spektakulären Kontrast zur Natur. Unterwasser-Sitzbänke mit Hydrojet-Massagedüsen sorgen zusätzlich für Entspannung. Und wer es im Urlaub eher aktiv mag, der kann auf den hochwertigen Holz-Fitnessgeräten der Manufaktur NOHRD seinem individuellen Workout nachgehen, sich beim Aqua Fit-Kurs verausgaben oder eine Yogastunde besuchen.

Räume, die begeistern

Nach einem erlebnisreichen Tag kehrt man in sein Urlaubs-Zuhause zurück, das mit insgesamt 124 behaglichen und dennoch luftigen Zimmern und Suiten aufwartet – alle mit bodentiefer Verglasung, Balkon oder Terrasse. Insgesamt 34 Zimmereinheiten haben im vergangenen Jahr bereits ein komplett neues Gesicht erhalten, in denen die geschickte Inszenierung der atemberaubenden Bergkulisse bereits beim Betreten ein Gefühl von Weite und Entspannung schafft. Regionale Materialien, ausdrucksstarke Holzoberflächen und harmonisch aufeinander abgestimmte Farbtöne spiegeln die alpine Umgebung wider und verbinden zeitgemäße Eleganz mit behaglicher Bergromantik

Weitere Kontaktdaten:

Familie Hosbein

Adresse: Oberseitestraße 6, A-6992 Hirschegg, Österreich

Telefon: +43 5517 608678

E-Mail: reservierung@a-rosa.de