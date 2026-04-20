Weltcup in Baku Dreimal Gold für Darja Varfolomeev
Beim Weltcup in Baku glänzt die Olympiasiegerin vom TSV Schmiden in der Rhythmischen Sportgymnastik mit Finalsiegen mit Ball, Keulen und Band.
Darja Varfolomeev hat am Finaltag des Weltcups der Rhythmischen Sportgymnastik in Baku mehrere Ausrufezeichen gesetzt. Nach Rang zwei im Mehrkampf am Samstag gewann die Olympiasiegerin und Weltmeisterin vom TSV Schmiden am Sonntag in der Hauptstadt Aserbaidschans drei der vier Gerätefinals und war so die erfolgreichste Einzelgymnastin am Schlusstag.