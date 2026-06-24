Welthandel: Li Qiang möchte von „China-Schock“ nichts wissen

Als Chinas Premier die Bühne betritt, versucht er den weltweiten Kritikern an Pekings Industriepolitik den Wind aus den Segeln zu nehmen. „Was Chinas Technologien und Produkte der Welt bringen, ist kein Schock, sondern eine Chance; keine Bedrohung, sondern eine Ermächtigung“, sagte Li Qiang bei seiner Eröffnungsrede auf dem sogenannten „Sommer Davos“, dem jährlichen Ableger des Weltwirtschaftsforums in der nordostchinesischen Küstenstadt Dalian.

Dort treffen sich mehr als 1700 internationale Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, um ökonomische Fragen zu debattieren.

Das Treffen als Vertrauensbeweis?

Für die Volksrepublik ist die Veranstaltung auch eine Bühne, um die eigene Perspektive präsentieren zu können. „Die Welt blickt nicht nur wegen Chinas Innovationskraft optimistisch auf das Land, sondern auch aufgrund seines unerschütterlichen Bekenntnisses zur Offenheit“, schreibt die Parteizeitung Global Times in einem aktuellen Leitartikel. Schon das Treffen selbst sei ein „Vertrauensbeweis“, heißt es: „Damit bietet sich erneut eine Gelegenheit für das „innovative China“, seine Errungenschaften mit der Welt zu teilen“.

Premierminister Li Qiang legte seinen Fokus in Dalian darauf, die weltweit wachsende Kritik an Chinas Wirtschaftsmodell zu kontern. So sagte der 66-Jährige: „Der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Produkte liegt nicht, wie manche behaupten, in staatlichen Subventionen“. Die chinesische Regierung sei „nicht so wohlhabend“ und könne sich solche Hilfen auch gar nicht leisten. Die wahren Gründe für Chinas Konkurrenzfähigkeit seien vielmehr Investitionen in Forschung und technologische Entwicklung.

Faktisch ist dies eine kaum haltbare These. Denn wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu Beginn des Monats bekanntgab, würden chinesische Firmen – konservativ geschätzt – bis zu achtmal so viele Subventionen erhalten wie die internationale Konkurrenz im OECD-Schnitt.

Tatsächlich kann die Volksrepublik allerdings sehr wohl beeindruckende technologische Durchbrüche feiern. Ein symbolischer Sieg erreichte das Land am Dienstag, als die zweijährlich erscheinende TOP500-Liste publiziert wurde, welche die leistungsstärksten Supercomputer bewertet: Demnach steht erstmals seit 2017 wieder der schnellste Computer der Welt in China. Das System LineShine aus der südchinesischen Tech-Metropole Shenzhen ist mit seiner Rechenleistung über 20 Prozent stärker als die Konkurrenz aus den USA – und das, obwohl die Chinesen ohne die führenden Chips aus den Vereinigten Staaten auskommen müssen.

Ökonomen zeigen sich besorgt – auch China-freundliche

Und dennoch zeigen sich auch China-freundliche Ökonomen angesichts der jüngsten Wirtschaftsdaten besorgt. Die Einzelhandelsumsätze sind im Mai erstmals seit der Corona-Pandemie wieder zurückgegangen, die inländischen Autoverkäufe brechen rapide ein, und das ohnehin schwache Verbrauchervertrauen sinkt trotz politischer Stützmaßnahmen weiter. Das Beratungshaus „Trivium“, das sich auf die ökonomischen Entwicklungen in China spezialisiert, spricht von einer „zweigleisigen Wirtschaft“: Während die Exporte boomen und die Zukunftstechnologien rasant entwickelt werden, verkümmern praktisch alle anderen volkswirtschaftlichen Branchen.

Für europäische Firmen ist insbesondere der historisch schwache Konsum ein riesiges Problem. Dieser ist schlussendlich auch der extremen Unterbewertung des chinesischen Renminbis geschuldet, dessen Wechselkurs nach Einschätzung internationaler Experten um rund 40 Prozent unter seinem tatsächlichen Wert liegt. Dies macht chinesische Exporte konkurrenzlos günstig, während es Importe aus dem Ausland deutlich verteuert.

Die Folgen bekommt die ganze Welt zu spüren – besonders aber Europa

Die Folgen bekommen fast alle Regionen der Welt zu spüren, aber besonders eindrücklich ist das Beispiel Europa: Bis auf Irland und Finnland gibt es kein einziges EU-Land, das gegenüber China kein Handelsdefizit hat. Derzeit beläuft sich das gesamteuropäische Handelsdefizit auf über eine Milliarde Euro – und zwar jeden einzelnen Tag. Die größten Schäden entstehen dabei der deutschen Volkswirtschaft, da Chinas mit seinen aktuellen Fünfjahresplänen genau jene Industrien dominieren möchte, in denen zuvor die deutschen Unternehmen marktführend waren.