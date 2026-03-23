Antimaterie: Diese geheimnisvolle Substanz des Universums beflügelt die Fantasie und schürt gleichzeitig bei vielen Menschen Ängste. Nun soll sie erstmals auf der Straße transportiert werden. Droht der Weltuntergang?
„Der Zylinder enthält eine extrem brennbare Substanz, genannt Antimaterie. Wir müssen ihn sofort aufspüren oder die Vatikanstadt evakuieren“, warnt Vittoria Vetra. Die Physikerin befürchtet, dass eine Antimaterie-Bombe kurz vor der Detonation steht. „Das wäre apokalyptisch: Eine grelle Explosion mit der Kraft von fünf Kilotonnen!“ Der Kunsthistoriker Robert Langdon erwidert: „Vatikanstadt wird verschlungen vom Licht.“