Porsche stellt seinen neuen Luxus-SUV vor. Extreme Beschleunigung und ein KI-Assistent sollen „eine neue Ära“ beim Sportwagenhersteller einleiten. Auch der Preis ist jetzt bekannt.
19.11.2025 - 15:31 Uhr
Der Porsche Cayenne Electric bekommt die größtmögliche Bühne, die es im 21. Jahrhundert gibt: das Internet. Vorerst müssen sich Luxus-SUV- Interessierte am Mittwoch damit begnügen, den zweiten elektrischen Geländewagen des Sportwagenherstellers auf dem Bildschirm zu sehen. Drei Tage später wird das neue Fahrzeug dann auf dem Icons of Porsche Festival in Dubai präsentiert.