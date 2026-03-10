Über 700 Kilometer Reichweite und optionales Bordkino auf der Rückbank: Der VLE soll Mercedes im chinesischen Luxusvan-Segment stärken – und erstmals US‑Privatkunden überzeugen.
10.03.2026 - 19:15 Uhr
Neuer Name, neues Aussehen: Mercedes‑Benz hat in Stuttgart den VLE vorgestellt – eine vollelektrische Großraumlimousine auf neuer Plattform, mit der die Van‑Sparte einen strategischen Schritt vollzieht. Der VLE soll nicht nur in China Aufmerksamkeit erzeugen, sondern auch in den USA Privatkunden ansprechen – ein Marktsegment, das Mercedes dort bislang nicht bedient. „Der VLE markiert den Beginn einer neuen Ära bei Mercedes‑Benz“, sagt Thomas Klein, Chef der Van‑Sparte. Das Fahrzeug hebe alles, was die Kunden „kennen und schätzen, auf ein neues Niveau“.