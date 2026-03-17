Das Landgericht Hamburg nennt Teile der Videos von Malte Zierden gegen den Tauben-Magier „ehrabträglich“, sieht die Kritik der „Tierquälerei“ aber von der Meinungsfreiheit gedeckt.
17.03.2026 - 15:18 Uhr
Videos über eine Tauben-Show beim vergangenen Weltweihnachtscircus Stuttgart haben für ein juristisches Nachspiel vor dem Landgericht Hamburg gesorgt. Nach Ansicht der Kammer ist ein wichtiger Teil der Aussagen von Tierschutzaktivist Malte Zierden im Netz „unwahr“ und „ehrabträglich“, muss also entfernt und darf nicht wiederholt werden. Dagegen darf der Influencer den Vorwurf der „Tierquälerei“ weiterhin erheben, weil dies durch die Meinungsfreiheit gedeckt sei.