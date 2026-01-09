Nach dem Unfall im Weltweihnachtscircus gibt es neue Informationen zum Gesundheitszustand der Artisten. Zirkusfans fragen sich: Sind die beiden finanziell gesichert?
09.01.2026 - 11:56 Uhr
Der Absturz des ukrainischen Luftakrobaten-Duos Flight of Passion im Weltweihnachtscircus auf dem Cannstatter Wasen hat viele Menschen bewegt. Wo noch vor wenigen Tagen Abend für Abend tausende Zuschauer den Atem anhielten, ist das große Zirkuszelt inzwischen nahezu verschwunden. Zurück bleiben Fragen – vor allem nach dem Zustand der beiden Artisten, die aus etwa fünf Metern abgestürzt waren.