Weniger Integrationskurse „Wer hier kürzt, will keine Integration“
Die Pläne des Innenministeriums würde die Anzahl der Integrationskurse halbieren, sagt Fritz Kuhn. Das Ganze sei ein Geschäft zu Lasten der Kommunen.
Die Pläne des Innenministeriums würde die Anzahl der Integrationskurse halbieren, sagt Fritz Kuhn. Das Ganze sei ein Geschäft zu Lasten der Kommunen.
Nach dem Willen von Innenminister Alexander Dobrindt werden deutlich weniger Ausländer zu Integrationskursen zugelassen. Der Präsident des Volkshochschulverbandes, Fritz Kuhn, warnt vor den Folgen für Bildungseinrichtungen, Lehrer und Betroffene. Vor allem sei die Integration bedroht. Nun komme es auf die Reaktion der SPD an, sagt der ehemalige OB von Stuttgart.