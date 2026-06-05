Wenn Eltern dement werden „Eine Alzheimer-Erkrankung geht nur in eine Richtung: abwärts.“
Die 50-jährige Philippa K. hat innerhalb kurzer Zeit erst ihre Mutter, dann ihren Vater verloren. Hier berichtet sie über ihre Erfahrungen.
Die 50-jährige Philippa K. hat innerhalb kurzer Zeit erst ihre Mutter, dann ihren Vater verloren. Hier berichtet sie über ihre Erfahrungen.
Im Januar 2020, kurz vor dem ersten Corona-Lockdown, hatte meine Mutter eine Alzheimer-Diagnose erhalten. Für sie und meinen Vater war das natürlich ein Schock. Dann kamen die Corona-Beschränkungen. Meine jüngere Schwester und ich gaben uns sehr viel Mühe, die Betreuung für meine Mutter schnellstmöglich zu organisieren. Doch die Zeit ohne soziale Kontakte konnten wir nicht ganz abfedern. Während des Lockdowns saß mein Vater nur zu Hause, kümmerte sich um meine Mutter. Mit uns war er nur über Telefon verbunden. Das tat ihm nicht gut. Durch Corona sind immer mehr soziale Kontakte weggebrochen. Viele alte Bekannte haben sich auch durch die Alzheimer-Erkrankung meiner Mutter zurückgezogen. Nur wenige blieben.
Der auf Künstliche Intelligenz spezialisierte US-Konzern Anthropic plädiert für eine weltweite Pause bei der Entwicklung immer leistungsstärkerer KI-Systeme. Die Gefahr, dass die Entwicklung außer Kontrolle gerate, sei groß.
Eine neue mRNA-Therapie gegen schwarzen Hautkrebs zeigt scheinbar beeindruckende Ergebnisse. Sie senkt die Gefahr eines Rückfalls erheblich. Doch es bleibt offen, ob das am Ende wirklich Leben retten kann. Zudem warnen Experten vor den immensen Kosten.