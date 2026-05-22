Der Reisekonzern tui hat versucht, Schnitzel einigermaßen objektiv zu bewerten. Auch zwei Restaurants aus Stuttgart tauchen unter den besten 100 auf.
22.05.2026 - 16:20 Uhr
In Stuttgart gibt es eins der besten Schnitzel Deutschlands, ja sogar im europaweiten Vergleich belegt es einen der vorderen Plätze. Zumindest, wenn man dem Schnitzel-Ranking 2026, das der Reisekonzern Tui erstellt hat, Glauben schenken möchte. Dort hat das panierte Stück Fleisch, das in Carls Brauhaus direkt am Schlossplatz serviert wird, 72,28 Punkten (von maximal 100) beim „Schnitzel-Score“ erreicht. Das reichte deutschlandweit für Rang zehn.