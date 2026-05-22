Der Reisekonzern tui hat versucht, Schnitzel einigermaßen objektiv zu bewerten. Auch zwei Restaurants aus Stuttgart tauchen unter den besten 100 auf.

In Stuttgart gibt es eins der besten Schnitzel Deutschlands, ja sogar im europaweiten Vergleich belegt es einen der vorderen Plätze. Zumindest, wenn man dem Schnitzel-Ranking 2026, das der Reisekonzern Tui erstellt hat, Glauben schenken möchte. Dort hat das panierte Stück Fleisch, das in Carls Brauhaus direkt am Schlossplatz serviert wird, 72,28 Punkten (von maximal 100) beim „Schnitzel-Score“ erreicht. Das reichte deutschlandweit für Rang zehn.

Geschmack ist bekanntlich eine sehr, sehr subjektive Sache. Für das Schnitzel gilt das ganz besonders. Nimmt man Kalb oder Schwein? In welchem Fett wird es ausgebacken? Mag man es lieber hauchdünn, oder etwas dicker? Die Schnitzel-Rangliste des Reiseanbieters wurde aufgrund nachvollziehbar Kategorien erstellt – zumindest ist es ein Versuch. Es seien „Popularität, Qualität, Preis und besondere Optionen wie vegetarische oder glutenfreie Alternativen bewertet“, heißt es.

Wo es sonst in Baden-Württemberg gute Schnitzel gibt

Ob die Beliebtheit bei Google, bei der die Besucher mit Sicherheit nicht immer die Qualität des Schnitzel berücksichtig haben (wenn sie überhaupt eines verspeist haben) ein valider Faktor ist? In die Bewertung ist er jedenfalls mit eingeflossen. Außerdem haben die Macher eine KI mit Fotos der Schnitzel gefüttert und daraus einen „KI-Schnitzel-Qualität-Score“ errechnen lassen. Ein für Jedermann nachvollziehbares Kriterium ist hingegen der Preis für das beliebte Gericht. Ist es aus Kalb, gab’s ebenfalls Pluspunkte.

Hier gibt’s ein gutes Schnitzel: Carls Brauhaus in Stuttgart Foto: Archiv/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Neben Carls Brauhaus landet auch das Brunner (63,95 Punkte) am Rotebühlplatz in den Top-100 der besten deutschen Schnitzel-Restaurants. Dort ist das, was auf dem Teller landet, besonders schön anzuschauen. Findet zumindest die KI. Nur drei Restaurants schnitten in der Kategorie besser ab.

Offenbar lohnt sich ansonsten innerhalb Baden-Württembergs noch ein Abstecher zur Weinstube Schnitzelbank in Heidelberg, dort gibt es das Schweineschnitzel für 19,90. Das reichte, in Kombination mit den anderen Faktoren immerhin für 67,04 Schnitzelpunkte. Einen Zähler mehr (68,24) gab’s für die Kalbsvariante im Wirtshaus zum Neckartal in Mannheim. Dort zahlt man aber auch fast 10 Euro mehr. Überhaupt scheint Mannheim die Schnitzel-Hauptstadt im Südwesten zu sein. Mit dem bootshaus (64,24) und der Pinzauer Stub’n (64,27) schneiden zwei Restaurants ähnlich gut ab.

Die gesamten Studienergebnisse gibt es auf tui.com.

Baden-württembergische Restaurants im Schnitzel-Ranking:

959 Heidelberg (Heidelberg): 64,72 Punkte

Lehners Wirtshaus Karlsruhe (Karlsruhe): 62,57 Punkte

Kreuzeck Wirtshaus (Freiburg): 59,88 Punkte

Gerberhaus (Ulm): 58,47 Punkte

Gaststuben im Zunfthaus der Schiffleute (Ulm): 57,33 Punkte

Schnitzelhaus Alte Münz (Heidelberg): 56,70 Punkte

Wenig überraschend belegen die Nachbarn aus Österreich im Drei-Länder-Vergleich (Deutschland, Österreich, Schweiz) die vordersten Plätze. Figlmüller in Wien ließ die Konkurrenz mit 84,68 Zählern weit hinter sich. Das erste deutsche Schnitzel in der DACH-Liste kommt von der Schnitzelei Mitte in Berlin (77,07). Auch interessant: in Deutschland kostet das Schnitzel im Durchschnitt um die 26 Euro. Und: im Vergleich zu den beiden Nachbarländern stehen am häufigsten vegetarische Alternativen auf der Speisekarte.