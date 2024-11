Neue Zwischennutzung in der Rathauspassage eröffnet

„Kratzen Sie sich auf!“, das ist das Motto der ersten Kunst-Ausstellung im neuen Werkstatthaus-Kiosk. Die Zwischennutzung in der Stuttgarter Rathauspassage möchte Passant:innen auf zeitgenössische Kunst aufmerksam machen.

Mit dem Projekt des Werkstatthaus-Kiosk verwandelt das Stuttgarter Werkstatthaus unter der Leitung von Thorsten Neumann einen leerstehenden Kiosk in der Unterführung der Eberhardstraße 1 in eine Galerie für junge zeitgenössische Kunst. In dem ungewöhnlichen Ausstellungsraum finden zwischen November 2024 und Februar 2025 insgesamt drei Ausstellungen statt, die von Joachim Bøgedal, Sarah Konjić und Ioanna Valavanis kuratiert wurden.