Bosch stellt die Produktion von Elektrowerkzeugen in Leinfelden endgültig ein. Die Geschäftsführung und der Betriebsrat haben sich nun auf einen Sozialplan geeinigt.
19.09.2025 - 13:40 Uhr
Seit April ist der Plan bekannt, nun wurde er zur Gewissheit – zu einer traurigen für die 230 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bosch-Werks Leinfelden. Das vor 70 Jahren gegründete Stammwerk zur Produktion von Elektro-Werkzeugen wird Ende 2026 dicht gemacht. Dasselbe gilt für den sächsischen Bosch-Standort in Sebnitz. Die Produktion der sogenannten Power-Tools wird nach Ungarn und China verlagert. Das Vorgehen hatte die Arbeitnehmervertretung nach Bekanntwerden der Entscheidung als einen „Schlag gegen die eigene Tradition“ und als „Tabubruch“ bezeichnet.