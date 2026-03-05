Menschenrechtler schlagen Alarm: Die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser im Westjordanland geht weiter. Auch während der jüngsten militärischen Eskalation im Nahen Osten.

red/KNA 05.03.2026 - 18:00 Uhr

Im Schatten des Iran-Krieges geht die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser im gesamten Westjordanland offenbar weiter. Das meldet die israelische Menschenrechtsorganisation "Jesch Din" ("Es gibt Recht") am Donnerstag. Seit Beginn der Raketenangriffe habe es 50 Übergriffe in 37 palästinensischen Ortschaften gegeben. Sie hätten tödliche Schießereien, körperliche Angriffe, Sachbeschädigung und Bedrohungen umfasst.