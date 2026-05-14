Die EU-Außenminister haben sich auf Sanktionen gegen radikale Siedler verständigt. Doch vor Ort geht die Gewalt weiter.
14.05.2026 - 13:42 Uhr
Immer neue Berichte über Gewalt radikaler Siedler im besetzten Westjordanland: Der Leiter der israelischen Friedensorganisation Peace Now, Lior Amichai, wurde nach Angaben der Organisation von gewalttätigen Siedlern geschlagen und im Gesicht verletzt. Der Vorfall habe sich während einer von Peace Now organisierten Exkursion für führende Mitglieder der linksliberalen Partei Die Demokraten ereignet.