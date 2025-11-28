Nach tödlichen Schüssen auf zwei Palästinenser im Westjordanland hat die israelische Armee eine Untersuchung eingeleitet. Videos sollen zeigen, dass die Männer die Hände erhoben hatten.
28.11.2025 - 00:05 Uhr
Nach tödlichen Schüssen der israelischen Armee auf zwei Palästinenser im Westjordanland hat die israelische Armee nach eigenen Angaben eine Untersuchung eingeleitet. Auf am Donnerstag auf Online-Netzwerken verbreiteten und im israelischen Fernsehen gezeigten Videos war zu sehen, wie die Palästinenser die Hände heben, bevor die Schüsse abgefeuert werden - anscheinend, um sich zu ergeben. Angaben der israelischen Armee und Polizei zufolge waren die zwei Männer wegen "terroristischer Aktivitäten" gesucht worden.