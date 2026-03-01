Wettbewerb „Jugend forscht“ Mit einer App zur perfekten Mülltrennung
Beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Sindelfingen sprühen die Teilnehmer vor Kreativität. Einige erfolgreiche Nachwuchsforscher kommen aus dem Kreis Böblingen.
Vielleicht sollten sich die Verkehrsplaner der Region Stuttgart und die Verantwortlichen der Deutschen Bahn mal mit Shizhen Wang und Xingyun Felix Liu unterhalten. Denn die beiden zehnjährigen Sindelfinger haben sich intensiv mit der Frage beschäftigt, warum die Züge immer so viel Verspätung haben – und darauf eine Antwort gefunden. Dazu haben sie Zugverbindungen analysiert, unter anderem die Strecke Stuttgart-Böblingen. Ihr Fazit: Es gibt in der Region zu wenig Züge und vor allem zu wenige Gleise. „Das Netz muss ausgebaut werden“, sagt Shizhen. „Und die Panoramabahn in Stuttgart muss ins Netz integriert werden und mehr Gleise bekommen“, ergänzt sein Freund Felix. Dann, so die beiden Schüler, könnten die Züge künftig pünktlich fahren.