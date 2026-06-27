Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Montag ihr Sechzehntelfinale. Kann man die Partie gegen Paraguay am späteren Abend draußen schauen?
27.06.2026 - 14:28 Uhr
Noch ächzt Stuttgart und die Region unter immenser Hitze. Am Samstag sind Temperaturen bis an die 40 Grad möglich – doch es ist Besserung in Sicht. Am Sonntag drohen erste Gewitter, auch am Montag besteht die Gefahr. Am Abend bestreitet die deutsche Nationalmannschaft das Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Anpfiff ist um 22.30 Uhr. Kann man die Partie im Freien schauen – oder drohen in Stuttgart und der Region Blitz und Donner?