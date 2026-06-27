Noch ächzt Stuttgart und die Region unter immenser Hitze. Am Samstag sind Temperaturen bis an die 40 Grad möglich – doch es ist Besserung in Sicht. Am Sonntag drohen erste Gewitter, auch am Montag besteht die Gefahr. Am Abend bestreitet die deutsche Nationalmannschaft das Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Anpfiff ist um 22.30 Uhr. Kann man die Partie im Freien schauen – oder drohen in Stuttgart und der Region Blitz und Donner?

Ausschließen, dass sich ein kleines Gewitter zusammenbraut, könne er zwar nicht, aber die Gefahr sei während der Partie gering, sagt Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart. Tagsüber gebe es zwar einiges an „Gewittertätigkeit“ im Südwesten, auch Stuttgart sei nicht davor gefeit, ein Unwetter zu erleben. Insbesondere bestehe die Gefahr von Starkregen, „Hagel und Sturm sind eher untergeordnet“, so Nerding. Das Risiko nehme im Tagesverlauf aber ab, nach 20 Uhr sei nicht mehr mit Blitz und Donner zu rechnen. „Es bleibt dann wahrscheinlich auch trocken.“

Es braut sich was zusammen über dem Südwesten. Am Sonntag und Montag kann es heftige Gewitter geben. Foto: dpa

Deutliche Abkühlung beim Deutschland-Spiel

Allerdings dürfte es draußen für den ein oder anderen, der sich an die Hitze dieser Tage gewöhnt hat, fast ein bisschen frisch sein. Um die 23 Grad prognostiziert Nerding für die Anstoßzeit, am Spielende dürften es noch um die 20 Grad sein. Tagsüber liegt die Höchsttemperatur bei 28 Grad – also deutlich unter den Werten vom Wochenende.

Die erste Abkühlung gibt es bereits am Sonntag. Dann wird es schwülwarm und bei bis zu 36 Grad „sehr drückend“, so der Meteorologe. Zwischen 16 und 19 Uhr entladen sich über dem Südwesten dann Gewitter. Ob sie Stuttgart erreichen, sei nicht sicher. „Aber selbst wenn es drumherum irgendwo gewittert, bringen die Gewitterböen auf jeden Fall kühlere Luft auch nach Stuttgart“, sagt Nerding. Die Temperaturen fallen so auf 27 bis 28 Grad – „man kann also mal ordentlich durchlüften“, so der Meteorologe.