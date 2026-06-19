Stuttgart schwitzt sich ins Wochenende: Bis zu 37 Grad sind möglich, Gewitter drohen nur punktuell. Und wann wird es wieder kühler?
19.06.2026 - 08:06 Uhr
Der Donnerstag hat einen Vorgeschmack geliefert. 32,9 Grad wurden in Stuttgart gemessen – und zum Wochenende wird es noch heißer. „Am Freitag und Samstag kommen wir durchaus noch ein bisschen über diese Marke“, sagt Meteorologe Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Bis zu 36 Grad seien in Stuttgart am Freitag möglich, so der Experte.