Stuttgart schwitzt sich ins Wochenende: Bis zu 37 Grad sind möglich, Gewitter drohen nur punktuell. Und wann wird es wieder kühler?

Der Donnerstag hat einen Vorgeschmack geliefert. 32,9 Grad wurden in Stuttgart gemessen – und zum Wochenende wird es noch heißer. „Am Freitag und Samstag kommen wir durchaus noch ein bisschen über diese Marke“, sagt Meteorologe Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Bis zu 36 Grad seien in Stuttgart am Freitag möglich, so der Experte.

Die Gewittergefahr steigt im Südwesten deutlich, ab dem Nachmittag seien einzelne Gewitter möglich. Schwerpunkt ist dabei das Bergland, der Schwarzwald und auch die schwäbische Alb. Die Gewitter, die teilweise auch heftig ausfallen können, können aber auch ins Flachland weiter ziehen – und möglicherweise auch über Stuttgart niedergehen. „Es lässt sich nicht genau sagen, welche Orte getroffen werden. Die Gewitter sind sehr kleinräumig“, so Puckert.

Gewitter bringen nur kurzfristige Abkühlung

Abkühlung bringen die Gewitter wenn dann auch nur kurzfristig. Sollte es nach Sonnenuntergang regnen, dann ist der Effekt etwas langanhaltender. Die kommenden Nächte werden tropisch. In der Nacht auf Samstag dürfte das Quecksilber nicht unter 21 Grad in Stuttgart fallen – und dann wird der Hitzehöhepunkt erreicht. 37 Grad sind laut Puckert am Samstag im Kessel drin. Das Risiko von Schauern und Gewittern sinkt allerdings.

Der Sonntag dürfte ähnlich werden, wieder mit einer tropischen Nacht. Tagsüber ist es oftmals sonnig. Einige Schleierwolken dürften der Hitze kaum Einhalt gebieten. Es gibt bis zu 36 Grad. Puckert spricht von einem „Trend“. Abkühlung für Stuttgart und die Region ist auch in den kommenden Tagen nicht in Sicht. Die Hitze bleibe bis zur Wochenmitte. Mindestens. „Was ab da passiert, lässt sich noch nicht sagen“, so der Experte.