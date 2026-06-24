In vielen Regionen in Baden-Württemberg wird es auch heute, am Mittwoch, dem 24. Juni 2026, wieder gefährlich heiß. Der DWD warnt vor starker und teils extremer Wärmebelastung. In den kommenden Tagen könnte die Hitzewelle neue Rekorde bringen.
In Baden-Württemberg bleibt es auch wieder sehr heiß. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis auf Weiteres verbreitet vor starker, zum Teil extremer Wärmebelastung. Süddeutschland liegt unter einer umfangreichen Hochdruckzone im Bereich sehr warmer Luft subtropischen Ursprungs. Diese heizt sich weiter auf und führt nach DWD-Angaben Schritt für Schritt zum Höhepunkt der Hitzewelle am Wochenende. Besonders betroffen sind mehrere Regionen im Westen, Nordwesten und in Teilen der Landesmitte. Dort gelten amtliche Warnungen vor extremer Hitze. In den übrigen Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs besteht eine Warnung vor Hitze. Zusätzlich weist der DWD auf sehr hohe UV-Index-Werte hin. Am Mittwoch wird es sonnig. Über Schwarzwald und Alb bilden sich im Tagesverlauf Quellwolken, eventuell sind dort einzelne Schauer möglich. Gewitter sind für Baden-Württemberg derzeit unwahrscheinlich. Die Temperaturen steigen auf etwa 31 Grad im Bergland und zum Teil bis zu 38 Grad am Rhein.