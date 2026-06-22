In Baden-Württemberg bleibt es auch am Montag sehr heiß. Der Deutsche Wetterdienst warnt verbreitet vor starker, teils extremer Wärmebelastung. Besonders betroffen sind mehrere Regionen im Westen, Nordwesten und in der Landesmitte. Dort gelten amtliche Warnungen vor extremer Hitze. Zusätzlich können sich am Nachmittag und Abend einzelne kräftige Gewitter entwickeln. Hochdruck über Westeuropa bestimmt zusammen mit sehr heißer, feuchtlabiler Luft weiterhin das Wetter in Süddeutschland. Die Temperaturen steigen auf 32 bis 38 Grad.

DWD warnt vor extremer Hitze in diesen Regionen Amtliche Warnungen vor extremer Hitze in Baden-Württemberg gelten am Montag für folgende Stadt- und Landkreise:

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg

Kreis Emmendingen

Ortenaukreis

Kreis Rastatt

Stadt Baden-Baden

Kreis und Stadt Karlsruhe

Enzkreis und Stadt Pforzheim

Kreis Ludwigsburg

Stadt Stuttgart

Kreis und Stadt Heilbronn

Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg

Hohenlohekreis

Neckar-Odenwald-Kreis

Die Warnungen vor extremer Hitze gelten nach DWD-Angaben bis Montag, 22. Juni, 19 Uhr. Im Rest des Landes gilt eine reguläre Hitzewarnung bis 32 Grad. Besonders belastend ist die Wetterlage in dicht bebauten Stadtgebieten. Dort kühlt es nachts weniger stark ab.

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Vielerorts der vierte Warn-Tag in Folge

In den Warnungen weist der DWD darauf hin, dass die aktuelle Warnsituation in mehreren Regionen bereits den vierten Tag in Folge andauert. Das ist vor allem deshalb relevant, weil der Körper bei länger anhaltender Hitze zunehmend belastet wird. Gefährdet sind insbesondere ältere Menschen, pflegebedürftige Personen, Menschen mit Vorerkrankungen sowie kleine Kinder. Empfohlen wird, Hitze möglichst zu meiden, ausreichend Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

Auch Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich

Neben der Hitze besteht am Montag in Baden-Württemberg auch ein Gewitterrisiko. Nach Angaben des DWD sind am Nachmittag und Abend einzelne starke Gewitter möglich, vor allem im Umfeld des Berglandes. Dabei kann es zu Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel mit Korngrößen von ein bis zwei Zentimetern und stürmischen Böen um 70 Kilometer pro Stunde kommen. Lokal sind auch unwetterartige Entwicklungen möglich. Der DWD rechnet örtlich mit heftigem Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter, vereinzelt sogar mit extrem heftigem Starkregen bis 60 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Dazu können Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde auftreten. In der Nacht zum Dienstag klingen Schauer und Gewitter voraussichtlich ab. Es bleibt aber warm: Die Tiefstwerte liegen zwischen 22 und 14 Grad. Damit ist vielerorts nur mit wenig Abkühlung zu rechnen.

Wie geht es am Dienstag weiter?

Auch am Dienstag bleibt es in Baden-Württemberg sonnig und sehr heiß. Die Höchstwerte liegen nach DWD-Prognose zwischen 31 Grad im Bergland und bis zu 37 Grad am Rhein. Im Bergland besteht am Nachmittag und Abend ein geringes Gewitterrisiko, ansonsten ist die Gewitterneigung geringer als am Montag. Auch in den folgenden Tagen bleibt die Hitzebelastung hoch. Am Mittwoch werden im Bergland etwa 31 Grad erwartet, am Rhein sind erneut bis zu 38 Grad möglich. Am Donnerstag steigen die Temperaturen nach aktueller Prognose verbreitet auf 34 bis 39 Grad.