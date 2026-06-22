Über Baden-Württemberg rollt eine Hitzewelle anhaltenden und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Welche Regionen besonders betroffen sind
In Baden-Württemberg bleibt es auch am Montag sehr heiß. Der Deutsche Wetterdienst warnt verbreitet vor starker, teils extremer Wärmebelastung. Besonders betroffen sind mehrere Regionen im Westen, Nordwesten und in der Landesmitte. Dort gelten amtliche Warnungen vor extremer Hitze. Zusätzlich können sich am Nachmittag und Abend einzelne kräftige Gewitter entwickeln. Hochdruck über Westeuropa bestimmt zusammen mit sehr heißer, feuchtlabiler Luft weiterhin das Wetter in Süddeutschland. Die Temperaturen steigen auf 32 bis 38 Grad.