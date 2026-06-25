In vielen Regionen in Baden-Württemberg wird es auch heute, am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, wieder gefährlich heiß. Der DWD warnt vor starker und teils extremer Wärmebelastung. Welche Landkreise betroffen sind und wie hoch die Temperaturen steigen.
Der Deutsche Wetterdienst warnt in Baden-Württemberg auch heute wieder vor einer starken bis teils extremen Wärmebelastung. Besonders betroffen sind mehrere Regionen im Westen, Südwesten und Norden des Landes. Dort gilt am Donnerstag, 25. Juni 2026, eine amtliche Warnung vor extremer Hitze. In weiteren Kreisen wird die extreme Wärmebelastung am Freitag erwartet. Im Rest des Bundeslandes besteht eine einfache Hitzewarnung.