In Baden-Württemberg kann es heute wieder zu Unwettern kommen. Diese können teilweise sehr stark ausfallen.

In Baden-Württemberg droht heute eine gefährliche Gewitterlage. Der Süden Deutschlands liegt weiterhin in sehr feuchter und labiler Warmluft. Erst in der Nacht zum Mittwoch und im Laufe des Mittwochs wird diese Luftmasse durch eine Kaltfront allmählich nach Osten verdrängt.

Heute Gewitter und Hagel möglich Im Tagesverlauf muss in Baden-Württemberg erneut mit Schauern und teils kräftigen Gewittern gerechnet werden. Dabei besteht Unwettergefahr durch heftigen, punktuell auch extrem heftigen Starkregen. Innerhalb kurzer Zeit können Regenmengen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde fallen. Lokal ist außerdem Hagel mit Korngrößen von bis zu 3 Zentimetern möglich. Auch Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde können auftreten.

Die Temperaturen erreichen schwülwarme bis heiße Werte zwischen 26 und 32 Grad. Abseits der Gewitter bleibt der Wind meist schwach und kommt überwiegend aus nördlicher Richtung.

In der Nacht zum Mittwoch verschärft sich die Lage erneut. Die Gewitter können sich zu größeren Regengebieten zusammenschließen. Dann sind auch über mehrere Stunden hinweg Regenmengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter möglich, lokal sogar bis zu 50 Liter. Damit bleibt die Gefahr von Überflutungen, vollgelaufenen Kellern und Aquaplaning erhöht.

Das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch treten vor allem im Südosten Baden-Württembergs bis zum Nachmittag noch örtliche Schauer und Gewitter auf. Dabei kann es nochmals Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sowie stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde geben. In den übrigen Landesteilen lässt das Gewitterrisiko nach, von Westen her zeigt sich allmählich häufiger die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei längerem Regen und im Bergland zwischen 22 und 24 Grad, sonst zwischen 25 und 29 Grad.

Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter vorübergehend. Es wird wechselnd bewölkt, bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad im höheren Bergland und bis zu 29 Grad entlang des Rheins. Am Freitag ziehen von Nordwesten wieder mehr Wolken auf, gebietsweise kann etwas Regen fallen. Einzelne Gewitter sind dann nicht ausgeschlossen.