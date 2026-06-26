Das Wetter in Baden-Württemberg wird immer heißer. Die Karte zeigt, wo es heute am heißesten wird.
26.06.2026 - 06:53 Uhr
Baden-Württemberg steht vor dem Höhepunkt einer außergewöhnlichen Hitzewelle. Dabei strömt sehr heiße Luft aus Nordafrika in den Südwesten, die sich weiter aufheizt. Bis auf Weiteres wird vor starker, in den Niederungen auch extremer Wärmebelastung gewarnt. Am Freitag bleibt es im Land neben einigen Schleierwolken sonnig. Die Temperaturen steigen im Bergland auf etwa 34 Grad, in den Niederungen werden 36 bis 41 Grad erwartet. Besonders heiß wird es damit in tieferen Lagen. Dort kann die Wärmebelastung extrem ausfallen.