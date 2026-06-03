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  6. Regen angesagt – Drohen starke Unwetter in den kommenden Tagen?

Wetter im Kreis Esslingen Regen angesagt – Drohen starke Unwetter in den kommenden Tagen?

Wetter im Kreis Esslingen: Regen angesagt – Drohen starke Unwetter in den kommenden Tagen?
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Regenschirme sind im Kreis Esslingen in den kommenden Tagen sinnvoll. Foto: Marijan Murat/dpa

Graue Wolken und Regen statt Sonnenschein: In den kommenden Tagen wird es im Kreis Esslingen ungemütlich. So entwickelt sich das Wetter bis zum Sonntag.

Volontäre: Lena Fux (fux)

Wer den Wetterbericht verfolgt hat, wird es bereits gemerkt haben: Nach den zuletzt sonnigen Tagen über Pfingsten wird statt zur Sonnencreme im Kreis Esslingen nun zeitweise wieder eher zur Regenjacke gegriffen. Am Dienstagnachmittag überzog den Kreis sogar ein Unwetter der Stufe zwei, für das der Deutsche Wetterdienst eine Warnung herausgab.

 

Vor einigen Tagen tropfte der Regen zudem nicht nur vom Himmel, sondern auch in nicht unerheblicher Menge von den Dächern des Esslinger Bahnhofs. In den nächsten Tagen ist weiterhin Regen angesagt. Müssen sich die Menschen auf weitere Unwetter einstellen?

Für diesen Mittwoch sagt Marko Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) wiederholt Schauer voraus. Am Nachmittag kann auch ein Gewitter dabei sein. Die Tageshöchstwerte liegen bei 21 Grad.

So entwickelt sich das Wetter im Kreis Esslingen bis zum Sonntag

An Fronleichnam lassen die Schauer laut dem Experten zunächst nach. „Zum Tagesbeginn ist es wechselnd wolkig. Dann kommen recht rasch wieder einzelne Schauer auf“, so Puckert. Im Laufe des Nachmittags verstärken sich diese nochmals, vereinzelt können längere Regenphasen auftreten, durchsetzt mit Schauern. „Es kann zu einem starken Gewitter mit stürmischen Böen kommen“, sagt er. Auch kleinkörniger Hagel sei möglich. Sollte sich der Himmel verdunkeln, rät der Experte, sich in Innenräume zu begeben. Den Tag beschreibt er als „einen lebhaften Wettertag“. Temperaturen bis zu 19 Grad Celsius werden erwartet.

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In der Nacht zum Freitag ziehen die Schauer dann ab. Der Tag selbst zeigt sich wechselnd stark bewölkt, es kann zu Schauern kommen, allerdings nicht so stark wie an den Tagen zuvor. Am Freitag werden circa 19 bis 20 Grad erreicht. Das Wochenende startet am Samstag bewölkt mit gelegentlichem leichtem Regen und längeren Regenpausen. Es wird wärmer mit 22 Grad. Am Sonntag hört der Regen dann auf bei Temperaturen bis 25 Grad.

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