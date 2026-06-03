Wetter im Kreis Esslingen Regen angesagt – Drohen starke Unwetter in den kommenden Tagen?
Graue Wolken und Regen statt Sonnenschein: In den kommenden Tagen wird es im Kreis Esslingen ungemütlich. So entwickelt sich das Wetter bis zum Sonntag.
Graue Wolken und Regen statt Sonnenschein: In den kommenden Tagen wird es im Kreis Esslingen ungemütlich. So entwickelt sich das Wetter bis zum Sonntag.
Wer den Wetterbericht verfolgt hat, wird es bereits gemerkt haben: Nach den zuletzt sonnigen Tagen über Pfingsten wird statt zur Sonnencreme im Kreis Esslingen nun zeitweise wieder eher zur Regenjacke gegriffen. Am Dienstagnachmittag überzog den Kreis sogar ein Unwetter der Stufe zwei, für das der Deutsche Wetterdienst eine Warnung herausgab.