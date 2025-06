Es wird heiß: Temperaturen bis zu 37 Grad soll es bis Sonntag geben. Ein Meteorologe weist die Besucher des „Southside“-Musikspektakels auf einiges hin – und warnt sie auch.

red/dpa 20.06.2025 - 09:24 Uhr

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich auf ein sonniges Sommerwochenende mit Temperaturen bis zu 37 Grad am Sonntag freuen. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sprach von „drei Tage Sonne pur“. Erst zum Montag drohe eine Unwettergefahr mit Schauern und örtlichen Gewittern. Zuvor gebe es bereits am Freitag Temperaturen von bis zu 31 Grad am Rhein. Am Samstag würden Temperaturen bis zu 33 Grad erwartet, mit einem schwachen bis mäßigem Luftzug.