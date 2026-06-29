Wenn die deutschen Fußballer am Abend zum WM-Spiel antreten, treten viele Menschen den Weg zum Public Viewing an. Könnten Gewitter ihnen einen Strich durch die Rechnung machen?
29.06.2026 - 06:23 Uhr
Wenn die deutsche Nationalmannschaft am späten Abend (22.30 Uhr) bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Paraguay antritt, heißt das vermutlich für viele Menschen im Südwesten: raus zum Public Viewing. Aber wie stehen die Chancen, dabei trocken zu bleiben und nicht vor Regen und Blitzen fliehen zu müssen? Schließlich prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Tag teils schwere Gewitter mit heftigem bis extrem heftigem Starkregen.