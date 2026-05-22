Pack die Badehose ein: Nach kühlen Tagen locken jetzt Sonne, Wärme und perfekte Bedingungen für den Sprung ins Wasser. Wie heiß es wirklich wird, verrät der Wetterdienst.
22.05.2026 - 07:14 Uhr
Badesachen, Sonnenhut, Sonnenbrille, Sonnenmilch - die Menschen im Südwesten können sich nach zuletzt so einigen kühlen Tagen endlich auf ein sommerlich warmes bis heißes Wochenende freuen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge startet der Tag bei nur einzelnen Quellwolken mit richtig viel Sonnenschein.