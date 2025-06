Das Unwetter, das am Sonntag in Baden-Württemberg erwartet wird, könnte laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch Stuttgart und die Region empfindlich treffen.

„Vor allem Starkregen wird im Großraum Stuttgart ein Thema sein“, sagte DWD-Meteorologe Thomas Schuster unserer Redaktion am Samstag. Teils seien heftige Niederschläge mit bis zu 40 oder 50 Litern in kurzer Zeit möglich.

Lesen Sie auch

Wetter in Stuttgart: Gefahr durch Blitze

Zudem gehe vor allem von Blitzen eine Gefahr für Menschen aus. Schuster erwarte am Sonntag eine „hohe Blitzdichte“ im Großraum Stuttgart. „In NRW gab es am Samstagmittag 2000 bis 2500 Blitze in einer halben Stunde. Auch im Großraum Stuttgart sind mehrere tausend Blitze möglich“, so Schuster.

Von den Blitzen könnten seiner Einschätzung nach 20 bis 30 Prozent den Boden erreichen und dann für Menschen potenziell gefährlich werden. „Man sollte aufpassen“, warnt Schuster. Auch Hagel und Sturmböen seien möglich. Grund für das erwartete Unwetter sei eine schwül-heiße Luftmasse im Südwesten.

Schuster gehe davon aus, dass der Deutsche Wetterdienst im Verlauf des Sonntags eine Unwetterwarnung für die Region herausgeben wird.

Gewitter in Stuttgart: Wann es am Sonntag losgehen soll

Noch seien sich die Modelle uneinig, wann es am Sonntag in Stuttgart und der Region mit dem Gewitter losgehen soll.

Schuster gehe ab etwa 10 Uhr bis in die zweite Nachthälfte von Schauern und Gewittern mit teilweise Starkregen in der Region aus. „Ab 1 oder 2 Uhr nachts wird voraussichtlich alles vorbei sein. Die ganze nächste Woche haben wir dann Ruhe“, so Schuster.

Unwetter in Stuttgart erwartet: Das Wichtigste auf einen Blick

Wann: Sonntag, voraussichtlich zwischen 10 Uhr und 2 Uhr nachts am Montag

Sonntag, voraussichtlich zwischen 10 Uhr und 2 Uhr nachts am Montag Wo: Stuttgart, Region und ganz Baden-Württemberg

Stuttgart, Region und ganz Baden-Württemberg Starkregen: Bis zu 50 Litern in kurzer Zeit möglich

Bis zu 50 Litern in kurzer Zeit möglich Blitze: Tausende Blitze in kurzer Zeit möglich

Tausende Blitze in kurzer Zeit möglich Außerdem: Hagel und Sturmböen möglich

Das erwartete Gewitter betrifft bereits die Planungen des Tennisturniers Boss Open in Stuttgart, bei dem Alexander Zverev am Samstag ins Finale einzog. Das Endspiel gegen Taylor Fritz am Sonntag hätte ursprünglich um 14 Uhr stattfinden sollen, nun wurde es auf 12 Uhr vorverlegt.