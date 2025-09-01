Zum meteorologischen Herbstanfang zeigte sich der Himmel über Stuttgart in strahlenden Orangetönen. Doch wird auch das Wetter herbstlich? Der Deutsche Wetterdienst gibt Auskunft.
01.09.2025 - 15:53 Uhr
Zum meteorologischen Herbstanfang zeigte sich der Himmel über Stuttgart am Montagmorgen von seiner schönsten Seite: Wer aus dem Fenster gesehen hat, konnte einen schönen orange-goldenen Sonnenaufgang beobachten. Doch bringt der Herbstanfang auch spürbare Wetterveränderungen mit sich? Oder bleibt es vorerst so freundlich wie der Montagmorgen? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt einen Ausblick auf die kommenden Tage.