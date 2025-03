Die Sonne hat am Wochenende noch einmal viele Menschen ins Freie gelockt, bevor ab Montag wieder regnerisches Wetter angekündigt ist. In Stuttgart war es teilweise über 18 Grad warm, auch am Sonntag werden die 17 Grad wohl überschritten. Daten unseres Projekts Klimazentrale zeigen: Für Anfang März ist das ungewöhnlich.

Bereits seit vergangenem Montag lagen die Temperaturen in Stuttgart durchgehend über dem, was in vergangenen Jahrzehnten Anfang März normal war. Und zwar egal, ob man mit der jüngeren Vergangenheit vergleicht oder mit der Zeit, als die heutige Eltern- und Großelterngeneration aufwuchs.

In den Jahrzehnten von 1991 bis 2020 wären Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad noch gerade so normal gewesen, in den Jahrzehnten zwischen 1961 und 1990 wären maximal 12 bis 14 Grad normal gewesen. Den Vergleich zeigt die folgende Grafik mit Messungen des Deutschen Wetterdiensts auf dem Schnarrenberg – der graue Bereich zeigt, in welcher Spanne die Temperatur im Vergleichszeitraum üblicherweise lag:

Am Freitag (17,1 Grad) und Samstag (18,6 Grad) wurden am Schnarrenberg sogar die zweithöchsten Temperaturen gemessen, die jemals am 7. beziehungsweise 8. März vorkamen – seit Beginn der Aufzeichnungen in den 1950er Jahren.

Für Montag und Dienstag sind Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad und Regen vorhergesagt.

Klimazentrale Stuttgart

Dieser Artikel ist Teil des Wetter- und Klimamonitors von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Wir stellen für alle Orte in der Metropolregion Stuttgart Daten von amtlichen Wetterstationen zur Verfügung und vergleichen sie automatisiert mit Langzeitmessreihen: Ist das Wetter heute ungewöhnlich oder nicht?

Auf unserer Themenseite finden Sie alle Daten für Ihren Ort sowie weitere Recherchen zum Klimawandel in Baden-Württemberg. Mehr zu unserer Methodik lesen Sie hier.