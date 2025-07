Auch am Mittwoch hat die Hitze in der Landeshauptstadt einen Rekordwert erreicht. Mit deutlich über 35 Grad an der Wetterstation auf dem Schnarrenberg wurde der bisher heißeste 2. Juli übertroffen – 2015 hatte es an diesem Datum 35,1 Grad. Auch an der Flughafen-Wetterstation auf den Fildern kletterte das Thermometer am Nachmittag auf über 34 Grad. Der dortige Rekord für den 2. Juli lag bislang bei 33,1 Grad, ebenfalls aus dem Jahr 2015.

Das zeigen Live-Wetterdaten, die unsere Redaktion für das Projekt „Klimazentrale“ laufend auswertet. Sie machen deutlich, wie stark sich der Klimawandel auch auf das Wetter in Stuttgart auswirkt. Die Tabelle listet die bisherigen Hitzerekorde für den 2. Juli am Schnarrenberg auf:

Bereits am gestrigen Dienstag verzeichneten die Messstationen des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart Rekordwerte: Am Schnarrenberg wurden ebenfalls über 35 Grad gemessen, mehr als an jedem bisherigen 1. Juli seit Messbeginn.

Noch stärker heizt sich die Innenstadt im Talkessel auf: An der Gnesener Straße in Bad Cannstatt maß eine Station der Landesanstalt für Umwelt bereits am frühen Mittwochnachmittag deutlich über 35 Grad. Die Tabelle zeigt die aktuellen Temperaturen an mehreren Stuttgarter Wetterstationen, sie aktualisiert sich laufend selbst:

Die Daten der „Klimazentrale“ zeigen, dass extreme Hitze in Stuttgart seit den 1960er Jahren immer öfter vorkommt: Die Zahl der Tage mit 35 Grad oder mehr steigt in den letzten Jahrzehnten deutlich an, befeuert durch den Klimawandel. Mehr zum Thema lesen Sie in diesem Text. Unsere Live-Übersicht zeigt in diesem Artikel laufend aktuell die heißesten Orte in Baden-Württemberg.

