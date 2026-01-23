Laut der aktuellen Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes könnte es in einigen Regionen Deutschlands am Wochenende schneien.

Deutschland steuert auf ein kaltes Winterwochenende zu. Vor allem im Osten bleibt es frostig, während der Westen zeitweise etwas mildere Luft abbekommt. Schnee fällt nicht flächendeckend, aber in einigen Regionen sind Schneeschauer oder leichte Schneefälle möglich. Dazu kommt: Glätte kann am Wochenende stellenweise zum größeren Problem werden als der Schnee selbst.

Kalte Kontinentalluft bleibt bestimmend Mit einer östlichen Strömung gelangt trockene und sehr kalte Luft nach Deutschland, besonders in den Norden und Osten. Dort bleibt es vielerorts bei Dauerfrost. Im Westen dagegen greifen zeitweise schwache Tiefausläufer durch, die etwas mildere Luft und Niederschläge bringen können.

Die Temperaturen zeigen den Unterschied deutlich: In der Osthälfte liegen die Höchstwerte oft zwischen -6 und -2 Grad, im Südwesten sind dagegen auch 0 bis 7 Grad drin. Am mildesten wird es am Niederrhein.

Samstag: Schnee vor allem im Westen bis zur Landesmitte

Am Samstag bleibt es im Norden und Osten meist hochnebelartig bedeckt. Im Süden kann es freundlicher werden, vor allem südlich der Donau sind im Tagesverlauf mehr sonnige Abschnitte möglich.

Anders sieht es im Westen aus. Von dort her breiten sich Wolken bis in die Landesmitte aus. Dabei sind leichte Niederschläge möglich, je nach Region als Regen oder Schnee. In Übergangszonen kann sich auch gefrierender Regen bilden. Damit steigt lokal die Gefahr von Glätte und vereinzelt sogar Glatteis.

Nacht zum Sonntag: leichter Schneefall in der Nordhälfte

In der Nacht zum Sonntag kann es in der Nordhälfte stellenweise leicht schneien. Gleichzeitig sinken die Temperaturen vielerorts unter 0 Grad. Wo zuvor Feuchtigkeit auf den Straßen lag, kann es auch ohne neuen Schneefall glatt werden, zum Beispiel durch überfrierende Nässe oder Reif.

Sonntag: Ostsee und Südosten mit Schneechancen

Am Sonntag bleibt es in weiten Teilen Deutschlands trüb: Hochnebel oder dichte Wolken dominieren. Im Westen sind lokal Auflockerungen möglich.

Schnee ist vor allem in zwei Bereichen wahrscheinlich: An der Ostsee können einzelne Schneeschauer auftreten. Ab dem Nachmittag steigt außerdem im Südosten die Wahrscheinlichkeit für Schnee an. Dort kann es gebietsweise schneien, während andere Regionen zunächst trocken bleiben.

Wo es am Wochenende am ehesten schneit

Die besten Chancen auf Schnee gibt es am Samstag im Westen bis zur Landesmitte, in der Nacht zum Sonntag stellenweise im Norden, am Sonntag an der Ostsee sowie ab Sonntagnachmittag im Südosten. Gerade in Regionen mit Regen und Frost bleibt Glätte ein Risiko.