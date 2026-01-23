Laut der aktuellen Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes könnte es in einigen Regionen Deutschlands am Wochenende schneien.
23.01.2026 - 06:50 Uhr
Deutschland steuert auf ein kaltes Winterwochenende zu. Vor allem im Osten bleibt es frostig, während der Westen zeitweise etwas mildere Luft abbekommt. Schnee fällt nicht flächendeckend, aber in einigen Regionen sind Schneeschauer oder leichte Schneefälle möglich. Dazu kommt: Glätte kann am Wochenende stellenweise zum größeren Problem werden als der Schnee selbst.